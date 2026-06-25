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Mourinho : « Je ne vais pas commettre de “massacre” au Real Madrid »

LaLiga
J. Mourinho
Real Madrid
Espagne

José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a démenti les informations selon lesquelles il aurait l'intention de procéder à une vague de transferts concernant plusieurs stars du club cet été.

Dans une interview exclusive accordée à Adébayou Akinfinwa pour le podcast « Beast Mode On », le technicien portugais a affirmé qu’il ne comptait pas se séparer de ses meilleurs éléments et entendait au contraire les conserver pour bâtir un groupe soudé. 

Le portail international Goal a relayé l’intégralité de l’entretien, dans lequel le technicien portugais a tenu à clarifier sa position après la parution d’articles évoquant son intention de se séparer de plusieurs cadres, en raison des tensions au sein du vestiaire madrilène la saison passée.

Il prendra officiellement ses fonctions au début du mois prochain, après avoir signé un contrat de trois ans, marquant ainsi son retour remarqué au stade Santiago Bernabéu.

Néanmoins, le défi s’annonce rude : le club n’a pas remporté le moindre titre lors des deux dernières saisons.

  • Je m'attache à prévenir toute récidive des problèmes survenus dans le vestiaire du Real.

    Après l’annonce officielle de sa nomination, la presse espagnole a évoqué des changements radicaux, dont la possible vente de six joueurs stars, que Mourinho s’apprêtait à mener au sein de l’effectif.

    Invité du podcast « Beast Mode On » d’Adibayo Akinfenwa, le technicien portugais a tenu à clarifier la situation.

    « On ne devrait pas parler du Real Madrid, mais je peux aborder un petit point », a déclaré l’entraîneur portugais. « J’ai lu certaines choses selon lesquelles Mourinho viendrait ici et écarterait certains grands joueurs parce qu’ils ont connu des problèmes au cours de la saison. Non, ce n’est pas vrai. »

    « Je veux ces joueurs, je veux les meilleurs joueurs. Maintenant, je dois trouver la meilleure manière de construire une équipe et m’assurer que les problèmes, tels qu’ils sont décrits dans la presse, ne se reproduisent pas. »

    Il a conclu : « Si vous avez des problèmes avec des joueurs ordinaires, c’est effectivement un gros problème. Mais les grands joueurs restent des grands joueurs. »

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  • Adebayo Akinfenwa Jose MourinhoGOAL

    Je poursuis constamment le joueur idéal.

    À la tête d’un effectif déjà garni de stars, José Mourinho a poursuivi son mercato en attirant des éléments de renom : Marc Cucurella, Bernardo Silva et Ibrahima Konaté.

    Interrogé sur les qualités qu’il recherche chez un joueur, alors que d’autres transferts pourraient être finalisés dans les mois à venir, il a répondu : « Les qualités. Souvent, on dit d’un joueur qu’il a des qualités exceptionnelles mais qu’il n’est pas en forme physiquement. Dans ce cas, ce n’est pas un bon joueur. »

    Il a ajouté : « On dit parfois d’un autre qu’il possède un potentiel formidable mais qu’il manque de régularité, qu’il brille un jour et s’éteint le suivant. Dans ce cas, ce n’est pas non plus un grand joueur. »

    Il précise ensuite sa vision du joueur idéal : « Un grand joueur, c’est un ensemble complet. Il doit être excellent sur le plan technique, solide physiquement, mentalement fort et avoir l’esprit d’équipe. C’est le genre de joueur que je recherche. »

    « Parfois, on réunit beaucoup de ces joueurs dans son effectif et là, c’est le paradis. Parfois, ils sont moins nombreux et le travail devient plus difficile », poursuit-il.

    Il conclut : « J’ai toujours pensé que l’une des qualités les plus importantes d’un entraîneur est sa capacité à guider les joueurs et à les amener à suivre la direction qu’il souhaite. »