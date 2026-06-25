Mourinho : « Je ne vais pas commettre de “massacre” au Real Madrid »

José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a démenti les informations selon lesquelles il aurait l'intention de procéder à une vague de transferts concernant plusieurs stars du club cet été.

Dans une interview exclusive accordée à Adébayou Akinfinwa pour le podcast « Beast Mode On », le technicien portugais a affirmé qu’il ne comptait pas se séparer de ses meilleurs éléments et entendait au contraire les conserver pour bâtir un groupe soudé.

Le portail international Goal a relayé l’intégralité de l’entretien, dans lequel le technicien portugais a tenu à clarifier sa position après la parution d’articles évoquant son intention de se séparer de plusieurs cadres, en raison des tensions au sein du vestiaire madrilène la saison passée.

Il prendra officiellement ses fonctions au début du mois prochain, après avoir signé un contrat de trois ans, marquant ainsi son retour remarqué au stade Santiago Bernabéu.

Néanmoins, le défi s’annonce rude : le club n’a pas remporté le moindre titre lors des deux dernières saisons.