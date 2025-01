José Mourinho a levé le voile sur des moments marquants de sa carrière dans une interview où confidences et regrets se mêlent avec sincérité.

Actuel coach de Fenerbahçe, José Mourinho revient sur son passage au Real Madrid entre 2010 et 2013. Le technicien portugais n’a pas caché son regret d’avoir quitté la Maison Blanche plus tôt alors qu’il avait le soutien de la direction et du président du club.