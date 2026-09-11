La défaite sur la pelouse du Real Betis a affecté certains plans du Real Madrid, en ce début de Liga.

L'entraîneur José Mourinho avait l'intention d'aborder la première trêve internationale de la saison avec le plus grand nombre de points possible, à savoir 21 points sur 21, afin de gagner en confiance tout en construisant l'équipe, mais aussi pour mettre la pression sur Barcelone.

Mais ce faux pas face au Real Betis a constitué un coup dur évident pour l'objectif de Mourinho et, soudainement, après seulement 4 journées, le Real Madrid s'est retrouvé avec 3 points de retard sur Barcelone, leader du classement.

Le journal AS a rapporté que Mourinho n'a pas renoncé à son ambition, bien au contraire : l'importance de récolter le plus grand nombre de points possible, avant la trêve internationale, est devenue plus grande que jamais, ce qu'il a transmis à ses joueurs.

Il reste 9 points à prendre avant la trêve internationale, et Mourinho est bien conscient qu'il doit tous les obtenir afin de maintenir la puissance du club merengue dans la course de la saison.

Avant la rencontre face au Real Betis, dont il avait déjà averti de la difficulté, Mourinho avait exposé son point de vue sur la Liga en déclarant : « Ici, il y a une pression constante pour toujours gagner. En France ou en Allemagne, les favoris savent qu'ils seront champions chaque année. Ici, non. Et cette pression comporte un risque important. »

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