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Mourinho établit un plan strict pour le Real avant la trêve internationale

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3 examens à hauts risques pour le Real Madrid

La défaite sur la pelouse du Real Betis a affecté certains plans du Real Madrid, en ce début de Liga.

L'entraîneur José Mourinho avait l'intention d'aborder la première trêve internationale de la saison avec le plus grand nombre de points possible, à savoir 21 points sur 21, afin de gagner en confiance tout en construisant l'équipe, mais aussi pour mettre la pression sur Barcelone. 

Mais ce faux pas face au Real Betis a constitué un coup dur évident pour l'objectif de Mourinho et, soudainement, après seulement 4 journées, le Real Madrid s'est retrouvé avec 3 points de retard sur Barcelone, leader du classement.

Le journal AS a rapporté que Mourinho n'a pas renoncé à son ambition, bien au contraire : l'importance de récolter le plus grand nombre de points possible, avant la trêve internationale, est devenue plus grande que jamais, ce qu'il a transmis à ses joueurs. 

Il reste 9 points à prendre avant la trêve internationale, et Mourinho est bien conscient qu'il doit tous les obtenir afin de maintenir la puissance du club merengue dans la course de la saison.

Avant la rencontre face au Real Betis, dont il avait déjà averti de la difficulté, Mourinho avait exposé son point de vue sur la Liga en déclarant : « Ici, il y a une pression constante pour toujours gagner. En France ou en Allemagne, les favoris savent qu'ils seront champions chaque année. Ici, non. Et cette pression comporte un risque important. »

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  • Real Madrid CF v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Rayo Vallecano et Elche

    La tâche ne sera pas facile. Tout commencera par la réception du Rayo Vallecano au stade Santiago-Bernabéu, l'affrontement le plus abordable sur le papier, d'autant que le visiteur n'a pas bien entamé la saison et que les confrontations passées penchent en faveur du Real.

    Le Rayo Vallecano n'a plus gagné au stade Santiago-Bernabéu depuis 1996, et n'y a récolté le moindre point que lors d'une seule de ses 14 dernières visites en championnat.

    Mais les choses se compliqueront ensuite, à commencer par le déplacement à Elche, avant-dernier au classement, qui se montre habituellement solide sur son terrain face au Real Madrid. 

    La saison dernière, par exemple, Elche avait réussi à arracher le match nul 2-2 contre le Real Madrid au stade Martínez Valero.

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  • Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Le derby de Madrid au stade Metropolitano

    Puis vient le véritable test, à savoir le derby au stade Metropolitano face à l'Atlético Madrid.

    Les Rojiblancos n'ont pas du tout bien entamé la saison, puisqu'ils n'ont remporté que deux matches sur cinq, mais la situation était similaire la saison dernière également, et pourtant le Real Madrid avait encaissé un coup dur lors de sa visite chez son voisin.

    Cette défaite sur le score de 5-2 avait marqué le début de la fin pour l'entraîneur Xabi Alonso, et Mourinho en a désormais bien conscience.

    Quant au Barça, il disputera les matches contre Levante, Racing et Séville avant la trêve internationale. 

    Le club catalan est le favori dans toutes ces confrontations, la visite au stade Ramón Sánchez Pizjuán étant considérée comme la plus périlleuse sur le papier.

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