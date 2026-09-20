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Jose Mourinho - Hansi Flick [Kooora Only]AI - Grok
Traduit par

Mourinho en position délicate : la redoutable machine de Flick attise la crise au Real

FEATURES
Atlético Madrid vs Real Madrid
Atlético Madrid
Real Madrid
LaLiga
J. Mourinho
H. Flick
D. Simeone
FC Barcelone
Espagne
Portugal
Allemagne
Argentine

Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, met provisoirement en pause la marche irrésistible de son équipe pour trois semaines, alors que le Barça trône en tête de la Liga avec un bilan de résultats record, en espérant que le « virus FIFA » ne touchera pas ses joueurs, et notamment Raphinha, qui traverse le sommet de sa forme, durant la trêve internationale et le départ des joueurs pour représenter leurs sélections.

À l'inverse, Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético Madrid, respire enfin après la victoire face au Real Madrid, tandis que José Mourinho bout de colère, car il fait face à vingt-et-un jours de crises et de polémiques au sein du club madrilène à la suite de la défaite dans le derby (2-1), qui a fragilisé sa position.

Cela tient en premier lieu à la décision de Mourinho de remplacer Vinicius Junior à un moment crucial où le match s'est transformé en une tâche ardue et complexe, selon ce qu'a rapporté le journal catalan « Sport ».

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  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-FEYENOORDAFP

    Flick affiche un bilan impressionnant

    Le Barça peut se targuer d'un bilan impressionnant de sept victoires en sept matchs, dont plusieurs succès écrasants grâce à un style de jeu alliant excellence et efficacité.

    Tous les doutes qui planaient autour de la fragilité défensive dont souffrait l'équipe de Flick lors de ses deux premières saisons avec le Barça se sont dissipés, grâce à l'intensité du pressing, à la splendeur du jeu collectif et à l'efficacité des attaquants, en particulier Raphinha et le rôle de « faux neuf » que l'entraîneur allemand a inventé pour lui, le transformant en véritable attaquant de haut niveau.

    Les 31 buts inscrits par le Barça éclipsent totalement les sept buts encaissés par ses filets. Douze de ces buts portent la signature de Raphinha, qui brille à un niveau comparable aux plus grandes stars brésiliennes de l'histoire du club, d'Evaristo et Ronaldinho jusqu'à Romário et Rivaldo.

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  • Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Flick règle le tempo de son projet

    Dès le premier jour, Flick a clairement défini les piliers fondamentaux de son projet : un style de jeu très offensif reposant sur un pressing intense, une ligne défensive haute et un engagement physique maximal.

    Le match se construit sur l'échange d'attaques et la rivalité, où la victoire revient à la meilleure équipe ; ce qui exige des joueurs dotés d'un immense talent, de capacités physiques considérables et d'un dévouement total à l'objectif collectif.

    Raphinha incarne parfaitement ces concepts, et il n'est donc pas surprenant qu'il ait endossé le rôle de capitaine et qu'il serve de modèle à des étoiles montantes comme Lamine Yamal, tous deux formant un duo redoutable.

    En parallèle, l'arrivée de Rodri a contribué à apporter la maturité nécessaire — en collaboration avec Pedri — pour réguler le style de l'équipe et équilibrer l'élan offensif vertical et l'énergie débridée qu'insufflent des joueurs tels que Fermín, Gordon et Adama.

    Les transferts réalisés par le directeur sportif Deco l'été dernier n'ont pas seulement ajouté de la qualité, ils ont également renforcé la concurrence pour décrocher une place dans le onze de départ ; ce que des joueurs comme Koundé et Balde peuvent sans aucun doute confirmer.

    Dans le même temps, la plus récente recrue issue de l'académie des jeunes, Xavi Espart, a contribué à élargir le vivier de joueurs polyvalents, à l'image d'Eric García et Gerard Martín, qui maîtrisent parfaitement la philosophie et le style de jeu de « La Masia ».

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  • Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Le derby sauve Simeone et embarrasse Mourinho

    Le résultat du derby, qui s'est soldé par une victoire de l'Atlético Madrid sur le Real Madrid (2-1) dimanche soir, offre une bouée de sauvetage à Simeone, qui réclamait qu'on lui accorde du temps, insistant sur le fait que son équipe est encore en construction malgré deux décennies passées.

    À l'inverse, le résultat du derby place José Mourinho dans une position délicate, dans la mesure où il est venu avec pour objectif de mettre fin à la domination du Barça, qui durait depuis deux ans, ce qui explique peut-être son coup de sang en conférence de presse d'après-match.

    Mourinho a lancé une attaque virulente contre l'arbitre Ortiz Arias en conférence de presse, ce derby ayant connu plusieurs actions controversées, les plus notables étant l'expulsion de Dean Huijsen, le défenseur du club madrilène, et l'octroi d'un penalty en faveur de l'Atlético, ainsi que la demande des joueurs du Real d'expulser le duo de l'Atlético Lee Kang-in et Cristian Romero à cause de deux tacles dangereux.

    Mourinho a déclaré en conférence de presse : « La rencontre aurait dû se jouer à 11 contre 9 pendant 50 minutes, mais elle est au contraire devenue un 11 contre 10 contre nous. »

    Il a ajouté : « M. Trujillo, l'arbitre assistant vidéo, qui n'a pas appelé l'arbitre à revoir le cas du carton rouge pour Kang-in Lee, a une histoire très étrange avec le Real Madrid. Quant au pauvre arbitre Ortiz, il est évident qu'il ne peut pas gérer la pression dans des matches de ce genre. »

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  • Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    La décision de remplacer Vinicius

    Il reste à voir l'ampleur des dégâts causés à l'image de l'entraîneur portugais à la suite de sa décision de remplacer Vinicius Junior et de faire entrer Antonio Rüdiger à la 59e minute, alors que son équipe était menée d'un but à zéro dans le derby.

    Peu après, les Rojiblancos ont réussi à doubler la mise pour porter le score à 2-0, ce qui a rappelé à de nombreux supporters l'épisode du remplacement du joueur brésilien lors du Clasico face au Barça au stade Santiago-Bernabéu la saison précédente ; un épisode qui avait mis le feu aux poudres d'un vif conflit interne, alors même que le Real Madrid avait décroché la victoire et conforté sa place en tête au détriment des Blaugrana.

    Quelques mois plus tard, Alonso était limogé et le chaos régnait dans le vestiaire de la Maison blanche, ce qui a poussé le président Florentino Pérez à juger nécessaire le retour du « Special One » pour rétablir la discipline et l'ordre.

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  • Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Le calme à Barcelone, l'inquiétude à Madrid

    Il reste encore 31 journées en Liga, et Mourinho dispose de beaucoup de temps pour bâtir une équipe conforme à ses ambitions et pour préserver ses chances de disputer le titre jusqu'au dernier souffle ; sans oublier le retour en force de l'Atlético de Madrid emmené par le « Cholo ».

    Cela dit, la réalité montre que le Barça est actuellement en tête avec 5 points d'avance sur les « Rojiblancos » et 6 points sur les « Blancos », une situation susceptible de susciter l'inquiétude et d'alimenter les débats à Madrid au cours des trois prochaines semaines.

    Mourinho disputera une série de matches avant d'arriver au « Clasico » face au Barça au stade « Spotify Camp Nou » le 25 octobre, dans une position lui permettant de rivaliser et de prouver sa capacité à défier le Barça dans la lutte pour le titre.

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