Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, met provisoirement en pause la marche irrésistible de son équipe pour trois semaines, alors que le Barça trône en tête de la Liga avec un bilan de résultats record, en espérant que le « virus FIFA » ne touchera pas ses joueurs, et notamment Raphinha, qui traverse le sommet de sa forme, durant la trêve internationale et le départ des joueurs pour représenter leurs sélections.

À l'inverse, Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético Madrid, respire enfin après la victoire face au Real Madrid, tandis que José Mourinho bout de colère, car il fait face à vingt-et-un jours de crises et de polémiques au sein du club madrilène à la suite de la défaite dans le derby (2-1), qui a fragilisé sa position.

Cela tient en premier lieu à la décision de Mourinho de remplacer Vinicius Junior à un moment crucial où le match s'est transformé en une tâche ardue et complexe, selon ce qu'a rapporté le journal catalan « Sport ».

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