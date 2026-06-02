José Mourinho envisagerait une refonte profonde du milieu de terrain. Ces deux dernières saisons, marquées par un vide sportif, ont souligné l’absence d’expérience de Toni Kroos et Luka Modric à tous les étages du jeu.

Le technicien portugais chercherait donc un sentinelle capable de protéger la défense et d’apporter équilibre et sérénité, ainsi qu’un meneur de jeu imaginatif pour animer l’attaque dans le dernier tiers.

Parallèlement, il réclame un meneur de jeu créatif, capable de prendre les rênes dans le dernier tiers du terrain et de percer les blocs défensifs. Récemment, des rumeurs ont même évoqué un retour de Modric, âgé de 40 ans.