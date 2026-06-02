Selon le Diario AS, José Mourinho estime que la défense actuelle du Real Madrid présente d’importants problèmes. À ses yeux, seul Antonio Rüdiger possède le niveau requis pour figurer dans le onze de départ ; les autres ne le convainquent pas. Il entend associer un nouveau venu à l’Allemand, lequel devra toutefois briguer une place de titulaire face à Dean Huijsen, Eder Militão et Raul Asencio. Ces trois joueurs pourraient d’ailleurs quitter le club merengue lors du mercato estival.
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Mourinho en a vu assez et se forge une opinion bien précise sur Dean Huijsen et Rüdiger
Mourinho ne serait pas non plus entièrement satisfait des arrières latéraux. Après le départ de la légende du club Dani Carvajal, le Real a besoin d'au moins un remplaçant pour Trent Alexander-Arnold, même si l'ancien joueur de Liverpool n'est pas assuré d'être titulaire. Si Fran García venait à quitter le Real, il faudrait en outre trouver un successeur pour le côté gauche de la défense.
José Mourinho envisagerait une refonte profonde du milieu de terrain. Ces deux dernières saisons, marquées par un vide sportif, ont souligné l’absence d’expérience de Toni Kroos et Luka Modric à tous les étages du jeu.
Le technicien portugais chercherait donc un sentinelle capable de protéger la défense et d’apporter équilibre et sérénité, ainsi qu’un meneur de jeu imaginatif pour animer l’attaque dans le dernier tiers.
Parallèlement, il réclame un meneur de jeu créatif, capable de prendre les rênes dans le dernier tiers du terrain et de percer les blocs défensifs. Récemment, des rumeurs ont même évoqué un retour de Modric, âgé de 40 ans.
Selon les informations disponibles, José Mourinho, dont le retour sur le banc ne sera officialisé que si Florentino Pérez est réélu président le 7 juin, a déjà signifié aux dirigeants qu’il privilégie des joueurs animés par la soif de victoires et prêts à s’investir totalement pour le collectif. Pour le technicien, la mentalité compte plus que le prestige d’un grand nom ou le statut de superstar. Selon lui, engagement et esprit d’équipe ont fait défaut au cours des deux dernières saisons.