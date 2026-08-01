Goal.com
En direct€50
Real Betis Balompie v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Traduit par

Mourinho élabore un plan spécial pour protéger la star du Real

LaLiga
Real Madrid
J. Mourinho
Antonio Rüdiger
Espagne

Le Real Madrid a entamé le mois d'août avec un objectif bien précis : aborder le début de la Liga dans la meilleure condition physique possible. C'est pourquoi José Mourinho et son staff technique accordent une attention toute particulière à chaque détail, ce qui s'est clairement reflété lors du match amical face à la Fiorentina, ainsi que dans la liste des joueurs convoqués pour la rencontre.

L'entraîneur portugais a dévoilé sa liste sans aucun défenseur central de l'équipe première, Dean Huijsen souffrant de quelques douleurs, tandis qu'Antonio Rüdiger est resté à Madrid par mesure de précaution.

Le défenseur allemand ne s'est pas déplacé en Autriche, bien qu'il ait repris les entraînements le même jour qu'Endrick, lequel a bel et bien voyagé avec l'équipe, ce qui a suscité de nombreux commentaires parmi les supporters du Real Madrid.

Le média « Defensa Central », proche du Real Madrid, a rapporté que la Maison Blanche souhaite préserver Rüdiger en évitant de surmener ses genoux, qui ont connu des problèmes par le passé, afin qu'il puisse offrir son meilleur niveau dans les matchs où Mourinho juge sa participation nécessaire.

Pour cette raison, le défenseur allemand et l'entraîneur portugais se sont mis d'accord pour aborder une phase de préparation tranquille, sans prise de risque, en se contentant de disputer uniquement le nombre de minutes nécessaire, sachant qu'il ne jouera pas 60 matchs cette saison, surtout après l'arrivée d'Ibrahima Konaté.

Cela explique également la pression que Mourinho exerce sur la direction du Real Madrid afin de recruter un nouveau défenseur central, même si la situation dépendra de ce qu'il adviendra de Raúl Asencio, qui s'est blessé il y a quelques jours et ne retrouvera pas les terrains avant le mois de septembre.

  • Rudiger(C)Getty Images

    Élément clé de la ligne défensive

    Après le départ de David Alaba, Antonio Rüdiger est devenu le défenseur le plus expérimenté du Real Madrid. C'est pourquoi le staff technique estime que son rôle doit être influent, aussi bien sur le terrain qu'en dehors. 

    Pour cette raison, Rüdiger sera géré avec une grande prudence au cours des prochains mois, afin qu'il aborde les étapes décisives de la saison dans les meilleures conditions.

    Cette approche se comprend au vu de l'âge du joueur et de son historique de blessures. Rüdiger lui-même se montre par ailleurs très coopératif, conscient de son importance au sein de l'équipe, tout comme de sa grande satisfaction de travailler sous les ordres de José Mourinho, ce qu'il avait déjà évoqué lors de la dernière Coupe du monde.

    Rüdiger avait alors déclaré, dans des propos accordés au journaliste Sergio Ceranti du réseau DAZN : « Je ne peux pas en dire beaucoup, mais je peux confirmer que je suis très enthousiaste. »

    Et d'ajouter : « Je vais enfin avoir l'occasion de jouer sous les ordres de Mourinho. Par le passé, il y a eu beaucoup de discussions avec lui, mais pour une raison ou une autre, cela ne s'est jamais concrétisé. C'est pourquoi je suis aujourd'hui d'autant plus heureux de l'accueillir parmi nous. »

    • Publicité

    VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Jeux d'amitié des clubs
Ferencvaros crest
Ferencvaros
FTC
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA