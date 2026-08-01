Le Real Madrid a entamé le mois d'août avec un objectif bien précis : aborder le début de la Liga dans la meilleure condition physique possible. C'est pourquoi José Mourinho et son staff technique accordent une attention toute particulière à chaque détail, ce qui s'est clairement reflété lors du match amical face à la Fiorentina, ainsi que dans la liste des joueurs convoqués pour la rencontre.

L'entraîneur portugais a dévoilé sa liste sans aucun défenseur central de l'équipe première, Dean Huijsen souffrant de quelques douleurs, tandis qu'Antonio Rüdiger est resté à Madrid par mesure de précaution.

Le défenseur allemand ne s'est pas déplacé en Autriche, bien qu'il ait repris les entraînements le même jour qu'Endrick, lequel a bel et bien voyagé avec l'équipe, ce qui a suscité de nombreux commentaires parmi les supporters du Real Madrid.

Le média « Defensa Central », proche du Real Madrid, a rapporté que la Maison Blanche souhaite préserver Rüdiger en évitant de surmener ses genoux, qui ont connu des problèmes par le passé, afin qu'il puisse offrir son meilleur niveau dans les matchs où Mourinho juge sa participation nécessaire.

Pour cette raison, le défenseur allemand et l'entraîneur portugais se sont mis d'accord pour aborder une phase de préparation tranquille, sans prise de risque, en se contentant de disputer uniquement le nombre de minutes nécessaire, sachant qu'il ne jouera pas 60 matchs cette saison, surtout après l'arrivée d'Ibrahima Konaté.

Cela explique également la pression que Mourinho exerce sur la direction du Real Madrid afin de recruter un nouveau défenseur central, même si la situation dépendra de ce qu'il adviendra de Raúl Asencio, qui s'est blessé il y a quelques jours et ne retrouvera pas les terrains avant le mois de septembre.