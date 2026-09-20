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Jose Mourinho - Hansi Flick [Kooora Only]AI - Grok
Traduit par

Mourinho dans une position délicate : la redoutable machine de Flick allume la mèche de la crise au sein du Real

FEATURES
Atlético Madrid vs Real Madrid
Atlético Madrid
Real Madrid
LaLiga
J. Mourinho
H. Flick
D. Simeone
FC Barcelone
Espagne
Portugal
Allemagne
Argentine

Calme catalan et tempête madrilène

Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, met provisoirement en pause la marche triomphale de son équipe pour trois semaines, alors que le Barça trône en tête de la Liga avec un bilan de résultats record, en espérant que le « virus FIFA » n'atteindra pas ses joueurs — et notamment Raphinha, qui traverse son pic de forme — durant la trêve internationale et le départ des joueurs pour représenter leurs sélections.

À l'inverse, Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético Madrid, respire enfin après la victoire face au Real Madrid, tandis que José Mourinho bout de colère, lui qui affronte vingt et un jours de crises et de polémiques au sein de la Maison Blanche à la suite de la défaite dans le derby (2-1) qui a fragilisé sa position.

Cela s'explique en premier lieu par la décision de Mourinho de remplacer Vinicius Junior à un moment crucial où le match s'est transformé en une tâche ardue et compliquée, comme l'a rapporté le journal catalan « Sport ».

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  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-FEYENOORDAFP

    Flick affiche un bilan impressionnant

    Le Barça peut se targuer d'un bilan impressionnant de sept victoires en sept matches, avec des succès écrasants dans la plupart des rencontres grâce à un style de jeu alliant excellence et efficacité.

    Tous les doutes qui planaient autour de la fragilité défensive dont souffrait l'équipe de Flick lors de ses deux premières saisons avec le Barça se sont dissipés, grâce à l'intensité du pressing, à la beauté du collectif et à l'efficacité des attaquants, en particulier Raphinha et le rôle de « point de fixation » que l'entraîneur allemand a inventé pour lui, le transformant ainsi en un véritable attaquant de très haut niveau.

    Les 31 buts inscrits par le Barça éclipsent totalement les sept buts encaissés par ses filets. Douze de ces réalisations portent la signature de Raphinha, qui brille à un niveau comparable aux grandes stars brésiliennes de l'histoire du club, d'Evaristo et Ronaldinho à Romario et Rivaldo.

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  • Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Flick ajuste le rythme de son projet

    Dès le premier jour, Flick a clairement défini les piliers fondamentaux de son projet : un style de jeu très offensif reposant sur un pressing intense, une ligne défensive haute et un investissement physique maximal.

    La rencontre se construit sur un échange d'attaques et une rivalité constante, où la victoire revient à la meilleure équipe ; cela exige des joueurs dotés d'immenses talents, de capacités physiques considérables et d'un engagement total au service de l'objectif collectif.

    Raphinha incarne parfaitement ces principes, et il n'est donc pas surprenant qu'il ait endossé le rôle de capitaine et qu'il serve de modèle à des étoiles montantes comme Lamine Yamal, tous deux formant un duo redoutable.

    De son côté, l'arrivée de Rodri a contribué à apporter la maturité nécessaire — en collaboration avec Pedri — pour réguler le style de l'équipe et équilibrer l'élan offensif vertical et l'énergie débordante qu'apportent des joueurs tels que Fermín, Gordon et Adama.

    Les recrues finalisées par le directeur sportif Deco l'été dernier n'ont pas seulement ajouté de la qualité, elles ont aussi renforcé la concurrence pour une place dans le onze de départ ; un fait que des joueurs comme Koundé et Baldé peuvent sans aucun doute confirmer.

    Dans le même temps, la dernière recrue issue du centre de formation, Xavi Espart, a contribué à élargir le vivier de joueurs polyvalents, à l'image d'Eric García et de Gerard Martín, qui maîtrisent parfaitement la philosophie et le style de jeu de « La Masia ».

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  • Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Le derby sauve Simeone et embarrasse Mourinho

    Le résultat du derby, qui s'est soldé par une victoire de l'Atlético Madrid sur le Real Madrid (2-1) dimanche soir, offre une bouée de sauvetage à Simeone, qui réclamait qu'on lui laisse du temps, insistant sur le fait que son équipe est toujours en construction, malgré deux décennies passées à sa tête.

    De l'autre côté, le résultat du derby place José Mourinho dans une position délicate, étant donné qu'il est arrivé avec pour mission de mettre fin à l'hégémonie du Barça, qui durait depuis deux ans, ce qui explique sans doute son emportement en conférence de presse à l'issue de la rencontre.

    Mourinho a lancé une attaque virulente contre l'arbitre Ortiz Arias en conférence de presse, alors que le derby a été marqué par plusieurs actions litigieuses, la plus importante étant l'expulsion de Dean Huijsen, défenseur des Merengues, et l'octroi d'un penalty en faveur de l'Atlético, sans oublier les réclamations des joueurs madrilènes demandant l'expulsion du duo de l'Atlético, Lee Kang-in et Cristian Romero, pour deux tacles dangereux.

    Mourinho a déclaré en conférence de presse : « La rencontre était censée se jouer à 11 contre 9 pendant 50 minutes, mais elle s'est finalement transformée en un 11 contre 10 à nos dépens. »

    Il a ajouté : « M. Trujillo, l'arbitre assistant vidéo, qui n'a pas fait appel à l'arbitre pour revoir la situation du carton rouge de Kang-in Lee, a une histoire très étrange avec le Real Madrid. Quant au pauvre arbitre Ortiz, il est évident qu'il ne parvient pas à gérer la pression dans des matchs de ce genre. »

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  • Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    La décision de remplacer Vinicius

    Il reste à voir l'ampleur des dégâts causés à l'image de l'entraîneur portugais par sa décision de remplacer Vinicius Junior et de faire entrer Antonio Rüdiger à la cinquante-neuvième minute, alors que le score indiquait que son équipe était menée d'un but à zéro dans le derby.

    Peu après, les « Rojiblancos » sont parvenus à doubler la mise pour porter le score à 2-0, ce qui a rappelé à de nombreux supporters l'épisode du remplacement du joueur brésilien lors du Clasico contre Barcelone au stade Santiago-Bernabéu la saison précédente ; un épisode qui avait allumé la mèche d'un vif conflit interne, alors même que le Real Madrid s'était imposé et avait renforcé sa position de leader aux dépens des Blaugranas.

    Quelques mois plus tard, Alonso a été limogé, le chaos a régné dans le vestiaire de la Maison Blanche, et le président Florentino Pérez a décidé que le retour du « Special One » était nécessaire pour rétablir la discipline et l'ordre.

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  • Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Le calme règne à Barcelone, l'inquiétude gagne Madrid

    Il reste encore 31 journées en Liga, et Mourinho dispose de beaucoup de temps pour bâtir une équipe conforme à ses ambitions et préserver ses chances de lutter pour le titre jusqu'au dernier souffle. À cela s'ajoute le puissant retour de l'Atlético Madrid sous la houlette du « Cholo ».

    Cela étant, la réalité indique que le Barça est actuellement en tête avec 5 points d'avance sur les Rojiblancos et 6 points sur les Blancos, une situation de nature à susciter l'inquiétude et à enflammer les débats à Madrid au cours des trois prochaines semaines.

    Mourinho disputera une série de matchs avant d'aborder le Clásico contre le Barça au stade « Spotify Camp Nou » le 25 octobre, dans une position lui permettant de rivaliser et de prouver sa capacité à défier le Barça dans la course au titre.

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