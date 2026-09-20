Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, met provisoirement en pause la marche triomphale de son équipe pour trois semaines, alors que le Barça trône en tête de la Liga avec un bilan de résultats record, en espérant que le « virus FIFA » n'atteindra pas ses joueurs — et notamment Raphinha, qui traverse son pic de forme — durant la trêve internationale et le départ des joueurs pour représenter leurs sélections.

À l'inverse, Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético Madrid, respire enfin après la victoire face au Real Madrid, tandis que José Mourinho bout de colère, lui qui affronte vingt et un jours de crises et de polémiques au sein de la Maison Blanche à la suite de la défaite dans le derby (2-1) qui a fragilisé sa position.

Cela s'explique en premier lieu par la décision de Mourinho de remplacer Vinicius Junior à un moment crucial où le match s'est transformé en une tâche ardue et compliquée, comme l'a rapporté le journal catalan « Sport ».

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