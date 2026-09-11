Lors de la conférence de presse avant le match contre le Rayo Vallecano, José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, défend Vinicius JR et Kylian Mbappé face aux critiques reçues après le match remporté 2-1 contre l'Inter en Ligue des champions, une rencontre au cours de laquelle le Brésilien et le Français ont manqué de nombreuses occasions d'alourdir le score. Mou a répondu en citant un proverbe portugais : "Des critiques envers Vini et Mbappé ? Ces critiques sont comme des pierres jetées contre les arbres qui portent des fruits".
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Mourinho : « Contre l’Inter, nous pouvions marquer huit buts, pourquoi ne le disent-ils pas ? »
Mourinho défend ainsi son point de vue : « Kylian a raison : un joueur qui marque 40 buts par saison n’est pas un problème pour l’équipe. Il y a différents types de personnes, celles qui comprennent et celles qui ne comprennent pas ; ces dernières savent qu’il n’est pas dans leur intérêt de parler de choses positives. J’ai vu Kylian revenir en arrière à 10 pour aider Cucurella. J’apprécie beaucoup ce type de comportement. Puis ces mêmes personnes ne disent pas que nous avons bien défendu ou que nous aurions pu marquer huit buts. Il y aura des matches ennuyeux dans lesquels les équipes ne prennent pas de risques et qui se terminent sur un 0-0. L’Inter aurait pu marquer quatre buts, mais nous aurions pu en marquer huit. Pourquoi ne le disent-ils pas ? Ils ne sont pas contents que nous ayons gagné ? Le staff est très content ; nous avons souffert et perdu ensemble contre le Betis. Nous avons ce sentiment et cet engagement à travailler pour le Real Madrid. Nous ferons tout notre possible pour rendre les gens heureux ».
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