Mourinho défend ainsi son point de vue : « Kylian a raison : un joueur qui marque 40 buts par saison n’est pas un problème pour l’équipe. Il y a différents types de personnes, celles qui comprennent et celles qui ne comprennent pas ; ces dernières savent qu’il n’est pas dans leur intérêt de parler de choses positives. J’ai vu Kylian revenir en arrière à 10 pour aider Cucurella. J’apprécie beaucoup ce type de comportement. Puis ces mêmes personnes ne disent pas que nous avons bien défendu ou que nous aurions pu marquer huit buts. Il y aura des matches ennuyeux dans lesquels les équipes ne prennent pas de risques et qui se terminent sur un 0-0. L’Inter aurait pu marquer quatre buts, mais nous aurions pu en marquer huit. Pourquoi ne le disent-ils pas ? Ils ne sont pas contents que nous ayons gagné ? Le staff est très content ; nous avons souffert et perdu ensemble contre le Betis. Nous avons ce sentiment et cet engagement à travailler pour le Real Madrid. Nous ferons tout notre possible pour rendre les gens heureux ».