Je ne ressens ni haine ni rancœur à l’égard de quiconque. Carvajal reste mon ami ; je continue de soutenir et d’encourager le club. Toutefois, en Espagne, il est rare qu’un joueur passe du Real à l’Atlético, tandis qu’en Italie, il n’est pas inhabituel de voir un footballeur porter successivement les couleurs du Milan et de l’Inter. C’est le football, le public doit le comprendre. Je prends souvent l’exemple des entreprises : les gens changent de poste pour l’argent, pour des raisons personnelles ou parce qu’ils ne s’y sentent plus à l’aise. Pourtant, on nous taxe souvent de trahison. Heureusement, quand je croise les supporters colchoneros, ils me saluent avec chaleur, et cela m’importe beaucoup. J’aime leur rappeler ce que représente l’Atlético. Lorsqu’ils m’interrogent, je leur répète que ce qu’ils voient n’est pas la norme : la vraie norme, c’est de se battre toute sa vie pour gagner quelque chose. J’ai eu de la chance, mais j’ai aussi énormément travaillé. C’est pourquoi je souhaite que mes enfants supportent l’Atlético, car je crois que la vie ressemble le plus à ce club. Quand je vois Koke, le Cholo et tous ceux qui poursuivent la Ligue des champions depuis des années, puis je revois Koke en stage de préparation pour tout recommencer… je ne sais pas si j’en serais capable ; cela me coûterait énormément.