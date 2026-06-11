Alvaro Morata, ancien attaquant du Milan AC désormais à Côme, a confié lors du podcast « El camino de Mario » avec Mario Suárez que sa conférence de presse de présentation chez les Rossoneri s’était déroulée sous l’effet de médicaments, altérant sa conscience : « Je me suis présenté à ma conférence de presse avec le Milan AC sous l’effet de médicaments, sans vraiment savoir ce que je faisais. Évidemment, c’est un club gigantesque. »
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Morata fait une révélation choc : « Je me suis présenté au Milan sous l’effet de médicaments. »
« Comment suis-je perçu à l’Atlético ? Je l’ignore. Cela me fait mal, a expliqué Morata, de m’être enfui juste au moment où je croyais enfin être compris et apprécié. En réalité, je suis parti par culpabilité. L’Atlético reste l’un des meilleurs clubs du monde. Je ne savais pas que Julián allait arriver, mais je serais resté quoi qu’il arrive. Auparavant, il m’était même pénible de marcher dans la rue. Certains fans de l’Atlético me rejetaient, tandis que ceux du Real Madrid semblaient mal à l’aise de me voir soutenir leur rival. Ils ne comprennent pas que c’est mon métier. J’ai porté le maillot du Real Madrid quand l’opportunité s’est présentée et je le dois. »
Je ne ressens ni haine ni rancœur à l’égard de quiconque. Carvajal reste mon ami ; je continue de soutenir et d’encourager le club. Toutefois, en Espagne, il est rare qu’un joueur passe du Real à l’Atlético, tandis qu’en Italie, il n’est pas inhabituel de voir un footballeur porter successivement les couleurs du Milan et de l’Inter. C’est le football, le public doit le comprendre. Je prends souvent l’exemple des entreprises : les gens changent de poste pour l’argent, pour des raisons personnelles ou parce qu’ils ne s’y sentent plus à l’aise. Pourtant, on nous taxe souvent de trahison. Heureusement, quand je croise les supporters colchoneros, ils me saluent avec chaleur, et cela m’importe beaucoup. J’aime leur rappeler ce que représente l’Atlético. Lorsqu’ils m’interrogent, je leur répète que ce qu’ils voient n’est pas la norme : la vraie norme, c’est de se battre toute sa vie pour gagner quelque chose. J’ai eu de la chance, mais j’ai aussi énormément travaillé. C’est pourquoi je souhaite que mes enfants supportent l’Atlético, car je crois que la vie ressemble le plus à ce club. Quand je vois Koke, le Cholo et tous ceux qui poursuivent la Ligue des champions depuis des années, puis je revois Koke en stage de préparation pour tout recommencer… je ne sais pas si j’en serais capable ; cela me coûterait énormément.