Álvaro Morata a dit oui à Leganés. Selon Gianluca Di Marzio, l’attaquant espagnol a accepté cette destination et Como travaille désormais avec le club espagnol de deuxième division afin de régler les derniers détails de l’opération, qui devrait se concrétiser sous la forme d’un prêt.
(C)Getty Images
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Morata a dit oui à Leganés : Côme travaille sur son salaire
Nœud salarial
Le principal nœud concerne le salaire du joueur. Comme devra en effet contribuer à la prise en charge de son salaire et c’est précisément sur cet aspect que les deux clubs cherchent à trouver un accord. La volonté de Morata, entre-temps, représente un pas important vers un dénouement positif.
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