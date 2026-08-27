Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
morata(C)Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Morata a dit oui à Leganés : Côme travaille sur son salaire

Como
Mercato
A. Morata

L’avant-centre espagnol est prêt à faire ses adieux à la Serie A

Álvaro Morata a dit oui à Leganés. Selon Gianluca Di Marzio, l’attaquant espagnol a accepté cette destination et Como travaille désormais avec le club espagnol de deuxième division afin de régler les derniers détails de l’opération, qui devrait se concrétiser sous la forme d’un prêt.




  • Nœud salarial

    Le principal nœud concerne le salaire du joueur. Comme devra en effet contribuer à la prise en charge de son salaire et c’est précisément sur cet aspect que les deux clubs cherchent à trouver un accord. La volonté de Morata, entre-temps, représente un pas important vers un dénouement positif.

    • Publicité

    VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Serie A
SSC Naples crest
SSC Naples
NAP
Como crest
Como
COM