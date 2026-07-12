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Switzerland v Colombia: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduit par

Morat Yakin… Il a raillé Hossam Hassan, puis s'est présenté comme une victime face à l'Argentine

H. Hassan
M. Yakin
Égypte
Argentine
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La « malédiction du doyen » s’abat sur la Suisse

Morat Yakin, le sélectionneur de l’équipe nationale suisse, a fait les frais de sa propre ironie après la défaite de son équipe face à l’Argentine (1-3) en quarts de finale de la Coupe du monde 2026.

Yakin avait précédemment rejeté les accusations de son homologue égyptien Hossam Hassan, qui estimait que l’Argentine avait bénéficié de faveurs arbitrales et du soutien de la Fédération internationale de football (FIFA) lors de la Coupe du monde 2026, affirmant que les matchs se décident sur le terrain et non dans les médias.

  • Des propos sévères

    En conférence de presse, à la veille du quart de finale face à l’Argentine, Yakin a vivement critiqué les déclarations de Hossam Hassan. Ce dernier avait accusé la FIFA de partialité en faveur de l’Argentine et d’essayer d’imposer le sacre de Lionel Messi, après la défaite 3-2 de l’Égypte en huitièmes de finale, dans un contexte de vive polémique arbitrale.

    Interrogé sur les propos de l’entraîneur égyptien, Yakin a répondu avec fermeté : « Je pense que les matchs se déroulent équitablement dans l’ensemble. La technologie de l’arbitrage vidéo est là pour intervenir et tout contrôler. Il ne faut pas régler les choses par des déclarations d’après-match, alors qu’on a eu des occasions de gagner. »

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  • Un adieu dramatique

    La sélection suisse a quitté la Coupe du monde dans un climat de vive colère à l’égard de l’arbitrage. Après l’élimination face à l’Argentine, Yakin et plusieurs joueurs ont critiqué l’expulsion de Breel Embolo, qu’ils estiment décisive.

    Yakin a exprimé son courroux après la rencontre, estimant que le deuxième avertissement adressé à Breel Embolo à la 72^e minute, après consultation de la vidéo, était sévère.

    L’arbitre Silva Peniero avait d’abord sifflé une faute de Leandro Paredes et brandi un carton jaune à l’encontre du joueur argentin, avant de se rendre compte d’une erreur d’identification et d’appliquer le protocole.

    Après avoir revu l’action, l’arbitre a jugé qu’il n’y avait pas de faute de Paredes et a sanctionné Embolo d’un carton jaune pour simulation, une décision qui a provoqué la colère de la sélection suisse.

  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Yakin imite le colonel

    Après la rencontre, Yakin a estimé que son équipe avait été lésée par une décision arbitrale infondée : « Nous avons été pénalisés à cause d’une erreur. Ce carton n’avait aucun fondement. Je ne comprends pas. C’était une action tout à fait banale, il n’y avait aucune mauvaise intention. Cette décision était tout simplement incroyable. Je ne suis absolument pas d’accord avec elle. Il y a eu un contact évident, et je ne comprends pas comment l’arbitre et la vidéo ont pu arriver à cette conclusion. »

    Il a ajouté : « Je ne dirais pas qu’ils ont eu l’avantage. Nous avons disputé un match franc et ouvert, et les deux équipes ont pratiqué le football. Aujourd’hui, ce n’est pas le football qui a gagné. Nous avons été pénalisés à cause d’une erreur, et ce moment a été décisif pour l’issue du match. Nous pouvons maintenant nous plaindre, mais je dois féliciter l’Argentine. »

    Notre plan de jeu a une nouvelle fois fait ses preuves. Si l’on analyse la rencontre, on voit que nous étions supérieurs. Nous avons égalisé et la dynamique nous était favorable. Nous allions faire entrer des attaquants frais quand cette décision défavorable est tombée. Je ne comprends pas pourquoi cette règle a été inventée, mais mes joueurs ont été héroïques. »

    Je refuse qu’on nous affaiblisse ainsi. Imbulo s’est battu de toutes ses forces et a subi de nombreux tacles. Cette décision m’a déconcerté, elle n’avait aucune justification. C’est regrettable. Nous avons laissé passer une grande occasion, et malheureusement, notre parcours s’est arrêté là. C’est douloureux, mais nous pouvons être fiers de ce que nous avons accompli. Ce sont eux, mes véritables héros. »

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