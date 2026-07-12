Morat Yakin… Il a raillé Hossam Hassan, puis s'est présenté comme une victime face à l'Argentine

Après la rencontre, Yakin a estimé que son équipe avait été lésée par une décision arbitrale infondée : « Nous avons été pénalisés à cause d’une erreur. Ce carton n’avait aucun fondement. Je ne comprends pas. C’était une action tout à fait banale, il n’y avait aucune mauvaise intention. Cette décision était tout simplement incroyable. Je ne suis absolument pas d’accord avec elle. Il y a eu un contact évident, et je ne comprends pas comment l’arbitre et la vidéo ont pu arriver à cette conclusion. »

Il a ajouté : « Je ne dirais pas qu’ils ont eu l’avantage. Nous avons disputé un match franc et ouvert, et les deux équipes ont pratiqué le football. Aujourd’hui, ce n’est pas le football qui a gagné. Nous avons été pénalisés à cause d’une erreur, et ce moment a été décisif pour l’issue du match. Nous pouvons maintenant nous plaindre, mais je dois féliciter l’Argentine. »

Notre plan de jeu a une nouvelle fois fait ses preuves. Si l’on analyse la rencontre, on voit que nous étions supérieurs. Nous avons égalisé et la dynamique nous était favorable. Nous allions faire entrer des attaquants frais quand cette décision défavorable est tombée. Je ne comprends pas pourquoi cette règle a été inventée, mais mes joueurs ont été héroïques. »

Je refuse qu’on nous affaiblisse ainsi. Imbulo s’est battu de toutes ses forces et a subi de nombreux tacles. Cette décision m’a déconcerté, elle n’avait aucune justification. C’est regrettable. Nous avons laissé passer une grande occasion, et malheureusement, notre parcours s’est arrêté là. C’est douloureux, mais nous pouvons être fiers de ce que nous avons accompli. Ce sont eux, mes véritables héros. »