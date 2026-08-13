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cm grafica asllani inter torino 2026
Emanuele Tramacere

Traduit par

Monza : négociations pour Ngonge en provenance de Naples. Asllani de l’Inter pour remplacer Pessina

Inter
SSC Naples
Monza
C. Ngonge
K. Asllani

Le club de Brianza s’active sur le marché des transferts : l’ailier de Napoli plaît en attaque et, après la blessure de Pessina, le nom du milieu de terrain albanais refait surface.

La blessure de Matteo Pessina, qui tiendra longtemps éloigné des terrains le capitaine de Monza, contraint le club brianzolo à retourner sur le marché dans un secteur différent de ceux sur lesquels il travaillait jusqu’ici.

Le club a en effet relancé sa recherche d’un milieu de terrain capable de remplacer le leader choisi par Ivan Juric, et parmi les noms étudiés figure de nouveau celui de Kristjan Asllani, sur le départ de l’Inter. En revanche, pour le secteur offensif, Monza a bougé en prenant des renseignements auprès de Naples pour Cyril Ngonge, ailier offensif sorti du projet de Massimiliano Allegri.


  • Idea Asllani

    Pessina a subi un problème au genou qui, comme l’a confirmé Juric, tiendra longtemps l’ancien joueur de l’AC Milan et de l’Atalanta éloigné des terrains. Selon ce qu’a rapporté Marco Barzaghi, le milieu de terrain albanais Kristjan Asllani a été proposé au club lombard précisément ces dernières heures.

    Le joueur né en 2002 est en effet sur le départ de l’Inter depuis un certain temps et pourrait aussi représenter une solution low cost pour le milieu de terrain. Inter réclame une évaluation d’au moins 10 à 15 millions d’euros, mais un prêt avec option/obligation d’achat en cas de maintien pourrait également être envisagé.

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  • Sondage pour Ngonge

    Mais il n’y a pas que le milieu de terrain, puisque Monza, comme l’a rapporté Alfredo Pedullà, a demandé à Naples sa disponibilité pour le transfert de Cyril Ngonge, ailier offensif né en 2000, qui sort d’une saison partagée entre le Torino et l’Espanyol.

    Le Belge a été acheté par Naples en janvier 2024 pour environ 20 millions d’euros au Hellas Vérone et n’entre pas dans les plans d’Allegri. Revenir dans un club italien capable de lui offrir beaucoup plus de temps de jeu pourrait représenter un point de départ pour lui.



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