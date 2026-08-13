Monza : négociations pour Ngonge en provenance de Naples. Asllani de l’Inter pour remplacer Pessina

La blessure de Matteo Pessina, qui tiendra longtemps éloigné des terrains le capitaine de Monza, contraint le club brianzolo à retourner sur le marché dans un secteur différent de ceux sur lesquels il travaillait jusqu’ici.

Le club a en effet relancé sa recherche d’un milieu de terrain capable de remplacer le leader choisi par Ivan Juric, et parmi les noms étudiés figure de nouveau celui de Kristjan Asllani, sur le départ de l’Inter. En revanche, pour le secteur offensif, Monza a bougé en prenant des renseignements auprès de Naples pour Cyril Ngonge, ailier offensif sorti du projet de Massimiliano Allegri.



