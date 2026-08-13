Monza : négociations pour Ngonge avec Naples. Asllani de l’Inter pour remplacer Pessina

La blessure de Matteo Pessina, qui va éloigner pour longtemps le capitaine de Monza, contraint le club lombard à revenir sur le marché à un poste différent de ceux sur lesquels il travaillait jusqu’ici.

Le club s’est en effet remis en quête d’un milieu de terrain capable de remplacer le leader choisi par Ivan Juric, et parmi les noms étudiés figure de nouveau celui de Kristjan Asllani, sur le départ de l’Inter. En revanche, pour le secteur offensif, Monza a bougé en prenant des renseignements auprès de Naples pour Cyril Ngonge, ailier offensif sorti du projet de Massimiliano Allegri.



