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cm grafica asllani inter torino 2026
Emanuele Tramacere

Traduit par

Monza : négociations pour Ngonge avec Naples. Asllani de l’Inter pour remplacer Pessina

Inter
SSC Naples
Monza
C. Ngonge
K. Asllani

Le club de Brianza s’active sur le marché des transferts : l’ailier de Naples plaît en attaque et, après la blessure de Pessina, le nom du milieu de terrain albanais refait surface.

La blessure de Matteo Pessina, qui va éloigner pour longtemps le capitaine de Monza, contraint le club lombard à revenir sur le marché à un poste différent de ceux sur lesquels il travaillait jusqu’ici.

Le club s’est en effet remis en quête d’un milieu de terrain capable de remplacer le leader choisi par Ivan Juric, et parmi les noms étudiés figure de nouveau celui de Kristjan Asllani, sur le départ de l’Inter. En revanche, pour le secteur offensif, Monza a bougé en prenant des renseignements auprès de Naples pour Cyril Ngonge, ailier offensif sorti du projet de Massimiliano Allegri.


  • IDEA ASLLANI

    Pessina a subi un problème au genou qui, comme l’a confirmé Juric, tiendra longtemps l’ancien de l’AC Milan et de l’Atalanta éloigné des terrains. Selon ce qu’a rapporté Marco Barzaghi, le milieu de terrain albanais Kristjan Asllani a été proposé au club brianzol en ce moment même.

    Né en 2002, il est en effet depuis longtemps sur le départ de l’Inter et pourrait représenter une solution aussi low cost pour le milieu de terrain. Inter réclame une évaluation d’au moins 10 à 15 millions d’euros, mais un prêt avec option/obligation d’achat en cas de maintien pourrait également s’ouvrir.

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  • SONDAGE POUR NGONGE

    Ce n’est pas seulement le milieu de terrain qui est concerné, puisque Monza, comme l’a rapporté Alfredo Pedullà, a demandé à Naples s’il était disposé à céder Cyril Ngonge, ailier offensif né en 2000 qui sort d’une saison partagée entre le Torino et l’Espanyol.

    Le Belge a été recruté par Naples en janvier 2024 pour environ 20 millions d’euros en provenance du Hellas Vérone et ne figure pas dans les plans d’Allegri. Revenir dans un club italien capable de lui offrir beaucoup plus de temps de jeu pourrait représenter un point de départ pour lui.



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