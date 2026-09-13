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US Lecce v AC Monza - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Monza, Juric : « Lecce n’a jamais tiré au but »

Monza
I. Juric

L’entraîneur de Monza analyse la défaite sur le terrain de Lecce

Ivan Juric, l’entraîneur de Monza, s’exprime en conférence de presse après la défaite de son équipe 3-2 sur le terrain de Lecce : « Défensivement, nous n’avons rien concédé, Lecce n’a jamais tiré au but. Nous avons concédé trois buts avec légèreté, mais le football est ainsi. L’équipe est jeune et pleine d’énergie, elle joue bien au football mais si elle ne devient pas plus agressive, elle n’ira pas loin ».

  • « L’équipe joue un excellent football, nous l’avons encore montré aujourd’hui. Nous payons nos erreurs individuelles, mais le football, c’est ça. Les statistiques comptent peu, si nous élevons notre niveau, nous pouvons nous améliorer, ajoute Juric, comme le rapporte Alfredo Pedullà. Eux avaient de l’agressivité dans l’attaque sur coups de pied arrêtés et nous pas assez d’agressivité en défense. Nous avons beaucoup créé, Falcone a réalisé de grands arrêts au-delà de son erreur. Sur le plan défensif, nous faisons très bien les choses, je ne me souviens pas d’arrêts de notre gardien. Nous travaillerons sur certaines situations. En première période, nous avons eu six grosses occasions de but. »


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