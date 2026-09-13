Monza, Juric : « Lecce n’a jamais tiré au but »

« L’équipe joue un excellent football, nous l’avons encore montré aujourd’hui. Nous payons nos erreurs individuelles, mais le football, c’est ça. Les statistiques comptent peu, si nous élevons notre niveau, nous pouvons nous améliorer, ajoute Juric, comme le rapporte Alfredo Pedullà. Eux avaient de l’agressivité dans l’attaque sur coups de pied arrêtés et nous pas assez d’agressivité en défense. Nous avons beaucoup créé, Falcone a réalisé de grands arrêts au-delà de son erreur. Sur le plan défensif, nous faisons très bien les choses, je ne me souviens pas d’arrêts de notre gardien. Nous travaillerons sur certaines situations. En première période, nous avons eu six grosses occasions de but. »



