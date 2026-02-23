La qualification pour la Coupe du Monde 2026 devait être un moment d’unité et de célébration. Pourtant, en coulisses, une décision financière prise dans l’euphorie a rapidement alimenté des discussions sensibles. Derrière l’image d’un groupe triomphant, certains choix interrogent désormais sur leur opportunité et leur timing. Alors que l’équipe de France prépare une nouvelle échéance historique, cette question inattendue révèle les enjeux économiques et politiques qui entourent la sélection nationale.
Mondial 2026, une prime de la discorde pour les Bleus ?
La FFF double la prime des Bleus pour le Mondial 2026
Le 13 novembre dernier, l’équipe de France a validé son billet pour le Mondial 2026 après une victoire nette face à l’Ukraine (4-0) au Parc des Princes. Ce succès a confirmé la domination des Tricolores dans leur groupe et ouvert la voie à une 17e participation à la plus prestigieuse compétition internationale. Dans le vestiaire, l’ambiance festive a rapidement débouché sur une initiative inhabituelle, portée par le capitaine Kylian Mbappé, qui a relayé auprès des dirigeants une demande particulière, selon L’Equipe.
Dans la foulée de ce succès, le président de la Fédération française de football, Philippe Diallo, a validé une double prime exceptionnelle pour l’équipe de France. Habituellement fixée à environ 21 000 euros par joueur au titre des droits à l’image, cette gratification a été portée à près de 42 000 euros pour cette rencontre. A en croire le quotidien français, l’ensemble du groupe convoqué, ainsi que le staff dirigé par Didier Deschamps, a bénéficié de cette revalorisation décidée dans un contexte de célébration collective.
Un cadeau qui ne passe pas auprès des membres de la FFF
Cette mesure représente un coût additionnel estimé à environ 550 000 euros pour la Fédération, sans compter les primes accordées à l’encadrement élargi à la demande des joueurs. Une telle initiative reste rare, d’autant que l’équipe de France perçoit déjà des revenus conséquents sur une saison internationale classique, avec des gains cumulés pouvant atteindre plus de 200 000 euros par joueur. Cette décision a donc surpris plusieurs observateurs en interne, qui s’interrogent sur la pertinence de ce geste financier.
D’après L’Equipe, certains membres de l’instance estiment notamment que la qualification pour une phase finale est devenue un objectif régulier pour l’équipe de France, surtout dans un groupe jugé abordable comprenant l’Ukraine, l’Islande et l’Azerbaïdjan. Par ailleurs, cette décision intervient dans un contexte budgétaire délicat, l’organisme ayant récemment enregistré un déficit de 8,7 millions d’euros. Cette situation s’explique notamment par des soutiens financiers au football professionnel et l’organisation de rencontres internationales dans un climat géopolitique complexe.
Philippe Diallo assume un choix stratégique
Face aux interrogations, Philippe Diallo a défendu sans détour la décision prise en faveur de l’équipe de France. Le président a rappelé le rôle central de la sélection dans l’équilibre économique global de l’institution. Il a ainsi déclaré : « Il n’y a pas de polémique. Je considère que l’équipe de France est le poumon économique de la Fédération. Après cette qualification, c’était l’occasion de reconnaître sa contribution ».
Le dirigeant a également souligné que la sélection génère des revenus majeurs grâce aux droits télévisés, aux contrats commerciaux et au partenariat stratégique avec Nike, estimé à environ 100 millions d’euros par an. Cette dimension économique renforce le poids de l’équipe de France dans les décisions financières. Philippe Diallo a enfin précisé que cette prime exceptionnelle avait été étendue à l’ensemble du personnel encadrant, conformément au souhait exprimé par les joueurs, afin de valoriser l’investissement collectif autour du projet sportif.