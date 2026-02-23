Mondial 2026, une prime de la discorde pour les Bleus ?

Le 13 novembre dernier, l’équipe de France a validé son billet pour le Mondial 2026 après une victoire nette face à l’Ukraine (4-0) au Parc des Princes. Ce succès a confirmé la domination des Tricolores dans leur groupe et ouvert la voie à une 17e participation à la plus prestigieuse compétition internationale. Dans le vestiaire, l’ambiance festive a rapidement débouché sur une initiative inhabituelle, portée par le capitaine Kylian Mbappé, qui a relayé auprès des dirigeants une demande particulière, selon L’Equipe.

Dans la foulée de ce succès, le président de la Fédération française de football, Philippe Diallo, a validé une double prime exceptionnelle pour l’équipe de France. Habituellement fixée à environ 21 000 euros par joueur au titre des droits à l’image, cette gratification a été portée à près de 42 000 euros pour cette rencontre. A en croire le quotidien français, l’ensemble du groupe convoqué, ainsi que le staff dirigé par Didier Deschamps, a bénéficié de cette revalorisation décidée dans un contexte de célébration collective.