Mondial 2026 : Gattuso critique l’Amérique du Sud et l’Afrique, Dibu Martinez lui répond cash

À mesure que son équipe s’enfonce dans une situation compliquée, Gennaro Gattuso multiplie les prises de parole sans filtre. L’Italie, déjà absente des Mondiaux 2018 et 2022, se dirige de nouveau vers une qualification sous haute tension. La Norvège semble solidement installée en tête de leur groupe, ce qui oblige les Azzurri à envisager les barrages si rien ne change.

Face à cette réalité, Gattuso a livré une analyse qui n’a laissé personne indifférent. Selon lui, l’Europe se retrouve face à un modèle trop exigeant par rapport aux autres continents. Il n’a pas mâché ses mots : il juge « injuste qu’en Amérique du Sud, six équipes se qualifient directement (pour le Mondial) et que la septième puisse passer par les barrages, alors qu’ici, c’est extrêmement serré ».

L’ancien milieu de l’AC Milan s’est même permis un parallèle historique : « En 1990 et 1994, il y avait deux équipes africaines, maintenant il y en a huit (neuf en réalité, Ndlr)… Ce n'est pas une polémique, mais à notre époque, le meilleur deuxième se qualifiait directement pour la Coupe du monde. Il y a des difficultés, et nous en sommes bien conscients ».

Un discours qui tente de justifier les obstacles actuels rencontrés par l’Italie, tout en remettant sur la table la question du format à 48 équipes, qui redistribue totalement les équilibres.