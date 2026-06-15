L’avenir peut attendre. Luka Modric va-t-il prolonger sa carrière, rester au Milan ou hang up his boots ? Le champion croate a accordé une interview vidéo aux chaînes de la fédération, au cours de laquelle il a abordé de nombreux sujets.
Traduit par
Modric reste évasif : « Mon avenir ? Je ne pense qu’à la Coupe du monde. »
À PROPOS DE LA CARRIÈRE
« Je me concentre exclusivement sur le tournoi, car je veux aider l'équipe du mieux possible », a expliqué le capitaine, qui atteindra le chiffre record de 200 sélections en équipe nationale lors de cette Coupe du monde, sa dernière.
LE RENOUVELLEMENT GÉNÉRATIONNEL
« La principale force de la Croatie lors des dernières Coupes du monde a été son unité, et il en ira de même cette fois-ci. Nous ne sommes pas là pour simplement participer, pour faire de la figuration. Lorsque le groupe est soudé, nous pouvons rivaliser avec n’importe qui. Nous, les joueurs les plus expérimentés, devons guider les jeunes, les aider à progresser et leur transmettre notre expérience, nos qualités et notre caractère. Les jeunes doivent se sentir libres d’exprimer leur talent, et nous devons les soutenir. Un renouvellement générationnel est en cours, mais nous entendons rester compétitifs et continuer à briller, comme lors des deux dernières Coupes du monde. »
LE PARCOURS
« L'Angleterre est la favorite du groupe. Nous respectons nos adversaires, mais nous n'avons peur de personne. Il est temps de le démontrer sur le terrain. Nous voulons rendre tous les Croates fiers de nous. »