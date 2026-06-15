Modric reste évasif : « Mon avenir ? Je ne pense qu’à la Coupe du monde. »

« La principale force de la Croatie lors des dernières Coupes du monde a été son unité, et il en ira de même cette fois-ci. Nous ne sommes pas là pour simplement participer, pour faire de la figuration. Lorsque le groupe est soudé, nous pouvons rivaliser avec n’importe qui. Nous, les joueurs les plus expérimentés, devons guider les jeunes, les aider à progresser et leur transmettre notre expérience, nos qualités et notre caractère. Les jeunes doivent se sentir libres d’exprimer leur talent, et nous devons les soutenir. Un renouvellement générationnel est en cours, mais nous entendons rester compétitifs et continuer à briller, comme lors des deux dernières Coupes du monde. »











