La reprise du championnat nord-américain n’a pas souri à l’Inter Miami. Battue sèchement lors de la première journée, la franchise floridienne a aussi vu sa star argentine perdre son sang-froid. Une scène captée en vidéo a rapidement fait réagir. Pourtant, contre toute attente, l’affaire s’arrête là.
MLS : bonne nouvelle pour Lionel Messi malgré son coup de sang contre les arbitres
Une entrée en matière ratée face au Los Angeles FC
Tenant du titre en MLS, l’Inter Miami CF espérait lancer sa saison sur une note positive. Le déplacement sur la pelouse du Los Angeles FC, dans la nuit du samedi au dimanche, a tourné court. Score final : 3-0. Une claque nette, sans appel.
Face à une équipe californienne solide, emmenée notamment par Hugo Lloris et Heung-min Son, Miami a souvent subi. Lionel Messi, lui, n’a pas pesé comme à son habitude. Touché au tendon d’Achille lors d’un match amical deux semaines plus tôt, l’Argentin a semblé manquer de rythme. Plusieurs pertes de balle ont illustré ce décalage.
Vers l’heure de jeu, un choc avec Ryan Porteous a même semé le doute. Resté au sol près d’une minute, le champion du monde s’est relevé, sans demander le changement.
Une scène tendue en coulisses
La frustration a gagné l’ancien capitaine du FC Barcelone après le coup de sifflet final. Selon les informations rapportées par ESPN, la MLS a ouvert une enquête après avoir vu des images montrant Messi tenter d’accéder à la salle réservée aux arbitres. À ses côtés, son ami Luis Suárez l’a retenu au moment des faits.
L’épisode a rapidement enflammé les discussions. Allait-il être suspendu ? L’hypothèse a circulé. Finalement, les autorités ont tranché.
Chris Rivett, directeur de la communication de l’Organisation professionnelle des arbitres, a clarifié la situation : « Après avoir parlé avec les officiels du match, nous pouvons confirmer qu'il n'est pas entré dans la pièce ». Aucune sanction ne tombera donc contre la star de Miami.
Cap sur Orlando City SC et le Mondial 2026
Dès dimanche soir, l’Inter Miami devra réagir face à Orlando City pour la deuxième journée de MLS. L’objectif s’impose : relancer la machine et retrouver de la confiance.
Sous contrat jusqu’à fin 2028 avec son club, Messi avance aussi avec une autre échéance en tête. À 38 ans, il vise la Coupe du monde de la FIFA 2026. En décembre dernier, il confiait qu’il « espère pouvoir être » au rendez-vous avec l’Argentine, qui défendra son titre mondial.
Entre gestion physique, pression sportive et ambitions internationales, la saison ne fait que commencer.