MLS : bonne nouvelle pour Lionel Messi malgré son coup de sang contre les arbitres

Tenant du titre en MLS, l’Inter Miami CF espérait lancer sa saison sur une note positive. Le déplacement sur la pelouse du Los Angeles FC, dans la nuit du samedi au dimanche, a tourné court. Score final : 3-0. Une claque nette, sans appel.

Face à une équipe californienne solide, emmenée notamment par Hugo Lloris et Heung-min Son, Miami a souvent subi. Lionel Messi, lui, n’a pas pesé comme à son habitude. Touché au tendon d’Achille lors d’un match amical deux semaines plus tôt, l’Argentin a semblé manquer de rythme. Plusieurs pertes de balle ont illustré ce décalage.

Vers l’heure de jeu, un choc avec Ryan Porteous a même semé le doute. Resté au sol près d’une minute, le champion du monde s’est relevé, sans demander le changement.