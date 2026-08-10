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Gianluca Minchiotti

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Miretti, un avenir loin de la Juventus : la Lazio se positionne

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F. Miretti

La Lazio s’intéresse au milieu de terrain, mais un écart subsiste sur la formule.

Fabio Miretti reste parmi les joueurs dont l’avenir est en suspens à la Juventus. Le milieu de terrain né en 2003 ne fait pas partie des premiers choix de Luciano Spalletti et le club turinois serait disposé à étudier son transfert, aussi bien pour renflouer ses caisses que pour l’inclure dans d’éventuelles opérations à l’arrivée.



  • Selon Il Messaggero, la Lazio se serait manifestée ces dernières heures, à la recherche d’un remplaçant pour Danilo Cataldi, blessé. Le club romain serait intéressé par Miretti sous la forme d’un prêt.


    Une solution qui, toutefois, ne convainc pas totalement la Juventus : la priorité reste un transfert définitif, ou bien un prêt avec obligation d’achat à l’issue de la saison. Pour le moment, les positions des deux clubs semblent donc éloignées.


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