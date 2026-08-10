Selon Il Messaggero, la Lazio se serait manifestée ces dernières heures, à la recherche d’un remplaçant pour Danilo Cataldi, blessé. Le club romain serait intéressé par Miretti sous la forme d’un prêt.





Une solution qui, toutefois, ne convainc pas totalement la Juventus : la priorité reste un transfert définitif, ou bien un prêt avec obligation d’achat à l’issue de la saison. Pour le moment, les positions des deux clubs semblent donc éloignées.



