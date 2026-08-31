Milieu de terrain de la Juventus : Hojbjerg et Bakola en plus de Sarr

En plus du Sénégalais Pape Matar Sarr, attendu à la Juventus pour la visite médicale et la signature de son contrat, la direction turinoise travaille aussi sur un deuxième renfort au milieu. Le nom de Darryl Bakola, milieu de terrain français né en 2007 de Sassuolo, reste sur les tablettes, une piste jeune et d’avenir. Mais l’alternative mène à un profil bien plus expérimenté et international : Pierre-Emile Højbjerg.
Selon Tuttosport, le directeur sportif Ricky Massara travaille pour tenter d’offrir à Luciano Spalletti un nom de poids. Le Danois de l’OM avait déjà été recherché par Cristiano Giuntoli il y a deux ans et revient aujourd’hui sur le devant de la scène pour renforcer un milieu qui a besoin de qualité, de personnalité et d’expérience.