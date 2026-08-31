Milieu de terrain de la Juventus : Hojbjerg et Bakola en plus de Sarr

Højbjerg, capitaine du Danemark et point de repère de l’Olympique de Marseille, reste sur le match d’hier soir contre Monaco, disputé comme titulaire. Un signal de la place centrale du joueur dans les plans du club français, qui doit toutefois alléger sensiblement sa masse salariale et monétiser au maximum dans ces dernières heures du mercato.





Le Danois figure ainsi parmi les possibles partants, aux côtés de Leonardo Balerdi, déjà transféré à la Roma. Une situation que la Juventus veut suivre de près. Højbjerg plaît beaucoup à Spalletti et représente un profil capable de mettre tout le monde d’accord au sein de la cellule technique : qualité dans la gestion du ballon, timing dans les projections, leadership et solide expérience internationale.





Des caractéristiques qui pourraient faire monter le niveau du secteur et, au moins en partie, combler le vide laissé par la non-venue de Franck Kessié, parti à l’Atalanta, et par la blessure de Thuram. La course à Højbjerg, alors que la fermeture du mercato est désormais toute proche, reste une mission compliquée. Mais la Juventus est prête à tenter le coup jusqu’au bout.











