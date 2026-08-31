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CM Grafica Hojbjerg Juventus 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

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Milieu de terrain de la Juventus : Hojbjerg et Bakola en plus de Sarr

Juventus FC
Mercato
P. Hoejbjerg
D. Bakola

Lors des 48 dernières heures du mercato, la Juventus doit pallier l’urgence au milieu de terrain

En plus du Sénégalais Pape Matar Sarr, attendu à la Juventus pour la visite médicale et la signature de son contrat, la direction turinoise travaille aussi sur un deuxième renfort au milieu. Le nom de Darryl Bakola, milieu de terrain français né en 2007 de Sassuolo, reste sur les tablettes, une piste jeune et d’avenir. Mais l’alternative mène à un profil bien plus expérimenté et international : Pierre-Emile Højbjerg.


Selon Tuttosport, le directeur sportif Ricky Massara travaille pour tenter d’offrir à Luciano Spalletti un nom de poids. Le Danois de l’OM avait déjà été recherché par Cristiano Giuntoli il y a deux ans et revient aujourd’hui sur le devant de la scène pour renforcer un milieu qui a besoin de qualité, de personnalité et d’expérience.

  • Højbjerg, capitaine du Danemark et point de repère de l’Olympique de Marseille, reste sur le match d’hier soir contre Monaco, disputé comme titulaire. Un signal de la place centrale du joueur dans les plans du club français, qui doit toutefois alléger sensiblement sa masse salariale et monétiser au maximum dans ces dernières heures du mercato.


    Le Danois figure ainsi parmi les possibles partants, aux côtés de Leonardo Balerdi, déjà transféré à la Roma. Une situation que la Juventus veut suivre de près. Højbjerg plaît beaucoup à Spalletti et représente un profil capable de mettre tout le monde d’accord au sein de la cellule technique : qualité dans la gestion du ballon, timing dans les projections, leadership et solide expérience internationale.


    Des caractéristiques qui pourraient faire monter le niveau du secteur et, au moins en partie, combler le vide laissé par la non-venue de Franck Kessié, parti à l’Atalanta, et par la blessure de Thuram. La course à Højbjerg, alors que la fermeture du mercato est désormais toute proche, reste une mission compliquée. Mais la Juventus est prête à tenter le coup jusqu’au bout.




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