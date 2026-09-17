Précision nécessaire : Camarda comme son entourage ont beaucoup poussé cet été pour rester à l’AC Milan malgré les différentes demandes pour un départ en prêt, le choix n’est pas venu seulement de Cardinale et Amorim. Francesco se sent prêt à faire la différence avec le maillot qu’il aime, il sent qu’il peut avoir son mot à dire au cours d’une longue saison. Le risque de peu jouer, voire pas du tout, ne l’inquiète donc pas aujourd’hui, il changera donc difficilement d’avis en janvier malgré le fait que le club travaille sur l’arrivée d’Endrick en provenance du Real Madrid.





Comotto et Diawara méritent, eux, une parenthèse à part, tous deux exclus de la liste des joueurs convoqués pour le match contre Benfica par manque de places. Le joyau italien est assurément en train de grandir sous la conduite de son idole Modric, mais la question demeure : à 18 ans, est-il plus important d’avoir de la continuité en termes de temps de jeu ou de s’entraîner avec les plus forts ? C’est précisément la question qu’Amorim doit se poser avec sa direction, sans exclure un possible départ en prêt en janvier. Diawara a été la recrue un peu surprise de la cellule de recrutement : il devait initialement jouer avec Milan Futuro, mais cette perspective n’était pas particulièrement alléchante pour l’ancien de Troyes. L’AC Milan a épuisé les places pour un prêt international et ne pourrait donc le céder temporairement qu’en Italie : Amorim devra comprendre dans les prochaines semaines s’il peut être utile ou non dès maintenant.