94 minutes sur le banc malgré le double avantage de Benfica à, au moins, tenter de remonter. L’un des clichés offerts par la première sortie européenne du Milan est celui de la gestion de Francesco Camarda. Les doutes sont légitimes car le projet n’est pas très clair : les allers-retours entre la Primavera, Milan Futuro et l’équipe première il y a deux ans, le prêt malheureux à Lecce la saison dernière et la confiance accordée cette saison avec une prolongation jusqu’en 2031 aux côtés de son ami Christian Comotto. Une confiance qui, toutefois, n’a pas de valeur (du moins jusqu’à présent) sur le terrain : le joueur né en 2008 n’a joué que cinq minutes contre la Lazio lors des cinq premières sorties de la saison.
Milan : zéro minute pour Camarda, Diawara et Comotto pas convoqués. La gestion des jeunes est un grand point d’interrogation
PERSPECTIVES
Amorim a dit que le temps s’achète et que la seule possibilité est de commencer à gagner des matches. Le sentiment est que, malgré un long contrat de trois saisons plus une en option, le technicien portugais doit trouver la clé pour bien faire immédiatement. Sans plus commettre d’erreurs dans ses choix de composition. Milan recevra Lecce dimanche soir à San Siro puis aura un calendrier très redoutable au retour de la trêve : le 11 octobre sur le terrain de Sassuolo, le 15 octobre en déplacement à Salzbourg, le 18 octobre il recevra l’Atalanta à San Siro avant une autre mission européenne complexe sur la pelouse de Bournemouth. Les perspectives pour Camarda ne sont pas si optimales même si le titulaire Ramos traverse un moment difficile pour trouver le chemin des filets (un seul but en cinq matches à Venise).
Ce qui change en janvier
Précision nécessaire : Camarda comme son entourage ont beaucoup poussé cet été pour rester à l’AC Milan malgré les différentes demandes pour un départ en prêt, le choix n’est pas venu seulement de Cardinale et Amorim. Francesco se sent prêt à faire la différence avec le maillot qu’il aime, il sent qu’il peut avoir son mot à dire au cours d’une longue saison. Le risque de peu jouer, voire pas du tout, ne l’inquiète donc pas aujourd’hui, il changera donc difficilement d’avis en janvier malgré le fait que le club travaille sur l’arrivée d’Endrick en provenance du Real Madrid.
Comotto et Diawara méritent, eux, une parenthèse à part, tous deux exclus de la liste des joueurs convoqués pour le match contre Benfica par manque de places. Le joyau italien est assurément en train de grandir sous la conduite de son idole Modric, mais la question demeure : à 18 ans, est-il plus important d’avoir de la continuité en termes de temps de jeu ou de s’entraîner avec les plus forts ? C’est précisément la question qu’Amorim doit se poser avec sa direction, sans exclure un possible départ en prêt en janvier. Diawara a été la recrue un peu surprise de la cellule de recrutement : il devait initialement jouer avec Milan Futuro, mais cette perspective n’était pas particulièrement alléchante pour l’ancien de Troyes. L’AC Milan a épuisé les places pour un prêt international et ne pourrait donc le céder temporairement qu’en Italie : Amorim devra comprendre dans les prochaines semaines s’il peut être utile ou non dès maintenant.
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