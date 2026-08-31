Omari Hutchinson, milieu offensif anglais d’origine jamaïcaine, se trouve à la clinique « La Madonnina » pour passer sa visite médicale avant de signer le contrat qui le liera à l’AC Milan. La signature est prévue dans l’après-midi.
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Milan : visite médicale et signature pour Omari Hutchinson
Hutchinson arrive en prêt avec option d’achat, qui peut devenir une obligation si certaines conditions sont remplies en provenance de Nottingham Forest.
Le joueur né en 2003, après avoir passé la traditionnelle visite médicale et apposé sa signature sur son contrat, rejoindra l’effectif d’Amorim et sera l’une des options utilisables en soutien de l’attaque dans le 3-4-2-1 de l’entraîneur lusitanien.
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