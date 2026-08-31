Milan : visite médicale et signature pour Omari Hutchinson

Hutchinson arrive en prêt avec option d’achat, qui peut devenir une obligation si certaines conditions sont remplies en provenance de Nottingham Forest.





Le joueur né en 2003, après avoir passé la traditionnelle visite médicale et apposé sa signature sur son contrat, rejoindra l’effectif d’Amorim et sera l’une des options utilisables en soutien de l’attaque dans le 3-4-2-1 de l’entraîneur lusitanien.