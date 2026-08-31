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Omari Hutchinson Nottingham ForestGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Milan : visite médicale et signature pour Omari Hutchinson

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O. Hutchinson

Nouveau milieu offensif pour l’AC Milan : visite médicale et signature aujourd’hui

Omari Hutchinson, milieu offensif anglais d’origine jamaïcaine, se trouve à la clinique « La Madonnina » pour passer sa visite médicale avant de signer le contrat qui le liera à l’AC Milan. La signature est prévue dans l’après-midi.


  • Hutchinson arrive en prêt avec option d’achat, qui peut devenir une obligation si certaines conditions sont remplies en provenance de Nottingham Forest.


    Le joueur né en 2003, après avoir passé la traditionnelle visite médicale et apposé sa signature sur son contrat, rejoindra l’effectif d’Amorim et sera l’une des options utilisables en soutien de l’attaque dans le 3-4-2-1 de l’entraîneur lusitanien.

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