L’AC Milan remercie l’étrange duo Saelemakers-Ramos et prend le dessus sur une équipe de Venise coriace, qui a frôlé le but à plusieurs reprises. Bon match de Rabiot, noté 6,5, tandis que Modric est en retard ; sa note finale est de 5,5.
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Milan-Venise, les notes de CM : Ramos, entre ombre et lumière, Rabiot change tout. Saelemaekers décisif
NOTES DE L’AC MILAN
Maignan 6 : bon pour anticiper Adams en plein champ avec un geste de défenseur chevronné.
Gila 6,5 : enflamme San Siro quand il part balle au pied et sur deux tacles appuyés pour récupérer le ballon. Il a tout pour devenir l’un des leaders techniques et charismatiques de l’équipe. (à partir de la 87e, Gabbia s. v.)
De Winter 5,5 : il ne se fait pas trouver prêt sur les verticalisations répétées des visiteurs, surtout à deux reprises lors de la première période. Il prend aussi un gros risque en seconde période à cause d’une confiance excessive en ses moyens. Clairement plus à l’aise quand il doit lancer le jeu que pour tenir une ligne aussi haute et proche du milieu de terrain.
Pavlovic 6 : Amorim devra accepter sa lucide confusion tactique parce qu’il est trop important pour l’équipe. Docteur Jekyll et Mr Hyde.
Chukwueze 6,5 : il plaît, beaucoup, pour son extrême disponibilité dans la phase défensive avec des diagonales profondes et précises. À la demi-heure de jeu, il s’invente une percée depuis le milieu de terrain faite de ténacité et de technique, mais il ne parvient pas à cadrer sa frappe. Petit soldat.
Modric 5,5 : Venezia joue et presse haut, Luka tente d’anticiper le jeu en prenant des risques qui ont failli coûter un but à Milan avec le contre en plein champ non concrétisé par Adams. Son match, conséquence d’une condition physique certainement pas optimale, compte plusieurs erreurs grossières. (à partir de la 74e, Jashari 6 : de bonnes idées à la baguette et aussi beaucoup de réussite : il aurait fallu le reprendre pour ne pas avoir su concrétiser l’assist, magnifique, de Saelemakers, mais Halhal la pousse quand même au fond pour le 2-0).
Musah 5,5 : à la 55e, il touche la barre mais d’une telle position, ça doit faire but, toujours. Il court beaucoup et, pour le jeu de Milan, un joueur avec ces caractéristiques est utile, mais la qualité est modeste.
Bartesaghi 5,5 : lent et maladroit, il offre un assist involontaire à Yeboah qui a failli donner l’avantage aux siens. (À partir de la 87e, Estupinan)
Loftus-Cheek 5 : beaucoup de bruit pour très, très peu de chose. Il se déplace pourtant bien entre les lignes, en cherchant à jouer dans les demi-espaces, mais il est tendre dans les duels et peu convaincu quand il faut servir. Amorim le rappelle sur le banc et quelques sifflets descendent des tribunes à l’adresse de l’Anglais. (à partir de la 60e, Saelemaekers 7 : son entrée change le match en apportant cette qualité qui avait manqué en première période. Sa touche sur le but de Ramos est visionnaire, celle pour Jashari délicieuse)
Cisse 6 : les deux premières actions de son match sont ratées, aussi bien dans l’idée que dans la détermination. Petit à petit, il entre dans son match et travaille au service de l’équipe même sans ballon. Il ne griffe pas comme lors de la dernière journée à Turin, mais dans l’ensemble ce n’est pas une prestation à jeter. (à partir de la 60e, Rabiot 6,5 : Milan en difficulté pour trouver le chemin des filets ? Pas de souci, Adrien s’en charge. Avec lui sur le terrain, toujours en sortie de banc, le Diavolo a inscrit 4 buts et pris 6 points en deux matches).
G. Ramos 6,5 : il gâche l’impossible en première période et recommence aussi au début de la seconde : 4 énormes occasions de but. Puis il se fait trouver prêt sur le service de Saelemaekers et expédie au fond un tir croisé du gauche qui lui vaut sa première joie à San Siro.
Amorim 6,5 : très bon à la fois dans la proposition de jeu et dans sa lecture du match, pour le Portugais c’est un excellent début de saison.
LES NOTES DE VENEZIA
Stanković 6,5 : bien qu’il aille chercher deux ballons au fond de ses filets, il signe une prestation convaincante en se montrant prêt sur deux frappes à bout portant de Ramos et Chukwueze.
Schingtienne 5 : presque parfait pendant 70 minutes, puis Saelemakers entre et il perd pied, se faisant surprendre.
Bella-Kotchap 5 si Ramos frappe 5/6 fois au but et trouve aussi un but, une part de responsabilité revient à l’ex-Verona, loin d’être irréprochable et souvent en difficulté dans les duels. Recalé.
Franjić 6 : de la ligne défensive, c’est le plus sûr au moins jusqu’à la blessure, fortuite, qui l’oblige à demander le changement. (à partir de la 45e minute Halhal 5 : malheureux protagoniste du contre-son-camp qui scelle le match)
Hainaut 6 : bon match dans les deux phases.
Pérez 5,5 : Stroppa attend plus du milieu espagnol en termes de personnalité : correct dans la phase de possession, mais sur l’ensemble du match il se montre timide. (à partir de la 79e minute Lauberbach s.v)
Busio 6,5 : homme à tout faire de Venise, il couvre et relie.
Bašić 6,5 : prestation de valeur du milieu croate, appréciable aussi bien pour sa propreté technique à la relance que pour les kilomètres parcourus. Il tombe en panne d’essence et oblige Stroppa à le remplacer. (à partir de la 65e minute Sohm 5,5 : on le voit peu dans la zone de vérité)
Haps 5,5 : Chukwueze ne lui offre pas beaucoup de points de repère et il perd tout de suite pied en écopant d’un carton jaune évitable. Pratiquement aucun apport le long du couloir droit. (à partir de la 65e minute Correia 5,5 : il entre au pire moment du match et commet deux ou trois fautes évitables)
Yeboah 6 : très actif, assurément, il met nettement Pavlovic et Milan en général en difficulté. Il doit toutefois devenir plus concret pour peser aussi en Serie A. (à partir de la 80ì minute Rrhamani)
Adams 6 : il se fait sentir, et comment, en créant des espaces pour ses coéquipiers. Un gros bémol : en première période, il n’est pas assez tueur sur l’action de contre qui pouvait garantir l’avantage à son équipe.
Entr. Stroppa 6 : il peut quitter San Siro satisfait de la progression de son équipe et de la manière dont elle a tenu le terrain pendant 70 minutes en créant plusieurs occasions de but.
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