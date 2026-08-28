Milan-Venise, les notes de CM : Ramos, entre ombre et lumière, Rabiot change tout. Saelemaekers décisif

Maignan 6 : bon pour anticiper Adams en plein champ avec un geste de défenseur chevronné.

Gila 6,5 : enflamme San Siro quand il part balle au pied et sur deux tacles appuyés pour récupérer le ballon. Il a tout pour devenir l’un des leaders techniques et charismatiques de l’équipe. (à partir de la 87e, Gabbia s. v.)

De Winter 5,5 : il ne se fait pas trouver prêt sur les verticalisations répétées des visiteurs, surtout à deux reprises lors de la première période. Il prend aussi un gros risque en seconde période à cause d’une confiance excessive en ses moyens. Clairement plus à l’aise quand il doit lancer le jeu que pour tenir une ligne aussi haute et proche du milieu de terrain.

Pavlovic 6 : Amorim devra accepter sa lucide confusion tactique parce qu’il est trop important pour l’équipe. Docteur Jekyll et Mr Hyde.

Chukwueze 6,5 : il plaît, beaucoup, pour son extrême disponibilité dans la phase défensive avec des diagonales profondes et précises. À la demi-heure de jeu, il s’invente une percée depuis le milieu de terrain faite de ténacité et de technique, mais il ne parvient pas à cadrer sa frappe. Petit soldat.

Modric 5,5 : Venezia joue et presse haut, Luka tente d’anticiper le jeu en prenant des risques qui ont failli coûter un but à Milan avec le contre en plein champ non concrétisé par Adams. Son match, conséquence d’une condition physique certainement pas optimale, compte plusieurs erreurs grossières. (à partir de la 74e, Jashari 6 : de bonnes idées à la baguette et aussi beaucoup de réussite : il aurait fallu le reprendre pour ne pas avoir su concrétiser l’assist, magnifique, de Saelemakers, mais Halhal la pousse quand même au fond pour le 2-0).

Musah 5,5 : à la 55e, il touche la barre mais d’une telle position, ça doit faire but, toujours. Il court beaucoup et, pour le jeu de Milan, un joueur avec ces caractéristiques est utile, mais la qualité est modeste.

Bartesaghi 5,5 : lent et maladroit, il offre un assist involontaire à Yeboah qui a failli donner l’avantage aux siens. (À partir de la 87e, Estupinan)

Loftus-Cheek 5 : beaucoup de bruit pour très, très peu de chose. Il se déplace pourtant bien entre les lignes, en cherchant à jouer dans les demi-espaces, mais il est tendre dans les duels et peu convaincu quand il faut servir. Amorim le rappelle sur le banc et quelques sifflets descendent des tribunes à l’adresse de l’Anglais. (à partir de la 60e, Saelemaekers 7 : son entrée change le match en apportant cette qualité qui avait manqué en première période. Sa touche sur le but de Ramos est visionnaire, celle pour Jashari délicieuse)

Cisse 6 : les deux premières actions de son match sont ratées, aussi bien dans l’idée que dans la détermination. Petit à petit, il entre dans son match et travaille au service de l’équipe même sans ballon. Il ne griffe pas comme lors de la dernière journée à Turin, mais dans l’ensemble ce n’est pas une prestation à jeter. (à partir de la 60e, Rabiot 6,5 : Milan en difficulté pour trouver le chemin des filets ? Pas de souci, Adrien s’en charge. Avec lui sur le terrain, toujours en sortie de banc, le Diavolo a inscrit 4 buts et pris 6 points en deux matches).

G. Ramos 6,5 : il gâche l’impossible en première période et recommence aussi au début de la seconde : 4 énormes occasions de but. Puis il se fait trouver prêt sur le service de Saelemaekers et expédie au fond un tir croisé du gauche qui lui vaut sa première joie à San Siro.

Amorim 6,5 : très bon à la fois dans la proposition de jeu et dans sa lecture du match, pour le Portugais c’est un excellent début de saison.