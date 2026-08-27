Goncalo Ramos est un attaquant à 75 millions d’euros et il arrive au Milan après avoir remporté deux Ligues des champions à Paris avec le PSG. Cardinale a fait all-in sur l’international portugais avec l’espoir d’avoir résolu le problème du numéro 9, avec la bénédiction d’Amorim qui raffole de l’ex-Benfica. Sa force, en plus du talent émergent de Camarda, suffira-t-elle pour affronter une longue saison qui verra le Milan engagé sur trois compétitions ? Amorim a résolu l’énigme en conférence de presse : « Je ne veux pas parler avant la fermeture du mercato. Nous pensons que Camarda a besoin d’espace et de temps, mais nous pourrions aussi jouer avec un faux numéro neuf. Je crois beaucoup en Camarda et je pense que nous devons l’avoir, lui, et pas d’autres options. En aidant Francesco, je m’aide aussi moi-même. Ramos est à un très haut niveau, mais Camarda a besoin de ne pas se sentir comme le troisième choix, mais comme le deuxième, afin d’être prêt quand il sera appelé à entrer en jeu. Il se sentira ainsi important. Il s’adapte à notre jeu. Il aura du temps de jeu et il y aura une différence par rapport à Ramos, mais je crois énormément en lui, et nous sommes dans un nouveau projet. Il doit se battre pour sa place indépendamment de son âge, c’est un joueur du Milan et nous croyons beaucoup en lui. »