Près d’une heure de conférence au cours de laquelle il a été question de football. Ruben Amorim joue aussi en attaque dans sa communication et n’utilise pas de bloc défensif bas. Il fait face aux questions et ne les esquive pas, entre dans les détails et met en avant le contenu technique. Son ambition est forte et avance de pair avec un projet ambitieux : parvenir à la victoire sans mettre les jeunes de côté. La mise en valeur de Cisse, Comotto et Camarda n’est pas une contrainte, mais une conviction profonde.
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Milan, seulement 2 attaquants pour 3 compétitions : le choix définitif d’Amorim est arrivé
Place à Camarda
Goncalo Ramos est un attaquant à 75 millions d’euros et il arrive au Milan après avoir remporté deux Ligues des champions à Paris avec le PSG. Cardinale a fait all-in sur l’international portugais avec l’espoir d’avoir résolu le problème du numéro 9, avec la bénédiction d’Amorim qui raffole de l’ex-Benfica. Sa force, en plus du talent émergent de Camarda, suffira-t-elle pour affronter une longue saison qui verra le Milan engagé sur trois compétitions ? Amorim a résolu l’énigme en conférence de presse : « Je ne veux pas parler avant la fermeture du mercato. Nous pensons que Camarda a besoin d’espace et de temps, mais nous pourrions aussi jouer avec un faux numéro neuf. Je crois beaucoup en Camarda et je pense que nous devons l’avoir, lui, et pas d’autres options. En aidant Francesco, je m’aide aussi moi-même. Ramos est à un très haut niveau, mais Camarda a besoin de ne pas se sentir comme le troisième choix, mais comme le deuxième, afin d’être prêt quand il sera appelé à entrer en jeu. Il se sentira ainsi important. Il s’adapte à notre jeu. Il aura du temps de jeu et il y aura une différence par rapport à Ramos, mais je crois énormément en lui, et nous sommes dans un nouveau projet. Il doit se battre pour sa place indépendamment de son âge, c’est un joueur du Milan et nous croyons beaucoup en lui. »
Un seul plan B
L’AC Milan n’interviendra pas sur le marché ces jours-ci pour chercher un autre avant-centre, bien que Gimenez n’ait aucune chance de revenir en jeu. Le club milanais voudra évaluer les garanties qu’offrira le duo Ramos-Camarda, puis décidera s’il faut intervenir seulement lors de la prochaine fenêtre du mercato hivernal.
Avec le prochain départ, Amorim ne pourra expérimenter qu’un seul plan alternatif à ce duo : l’utilisation de Pulisic en faux numéro 9, même si l’Américain n’aime pas sortir de sa zone de confort. La possibilité que Loftus-Cheek avance encore davantage son rayon d’action est certainement plus lointaine : à quelques occasions, il a été aligné en numéro 9 à l’AC Milan avec Pioli, mais il s’agirait d’un choix dicté par le désespoir du moment.
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