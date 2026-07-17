Milan, selon l’ancien PDG d’Aston Villa, Tomori devrait rejoindre Coventry, désormais dirigé par Lampard

Keith Wyness, ex-PDG d’Aston Villa, déclare à Football Insider dans le podcast Inside Track : « Je suis convaincu que Lampard travaille activement en coulisses pour finaliser le transfert de Fikayo Tomori. Coventry a besoin de se renforcer, et le club cherche des leaders capables d’apporter une vraie valeur ajoutée. Tomori n’est pas une star mondiale, mais il possède un très bon niveau et pourrait endosser ce rôle. Si Newcastle ne se montre pas plus concret, l’international anglais devrait donc rejoindre Lampard à Coventry. »