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Ricci MilanGetty Images

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Milan, Ricci rencontre ses agents : il ne sera pas convoqué contre Venise, Côme l’attend

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Milan, Ricci dit adieu : Amorim l’exclut de la liste des joueurs convoqués

Samuele Ricci est sur le point de mettre fin à son expérience à l’AC Milan à peine un an après son arrivée en provenance du Torino pour 25 millions. Le milieu de terrain toscan se trouve actuellement au Melia pour discuter des termes du nouvel accord avec Côme avec ses agents, l’opération est en cours de finalisation.

  • Absent de la liste des joueurs convoqués

    Selon les informations de notre rédaction, Samuele Ricci n’a pas été convoqué par Ruben Amorim pour le match de demain soir contre Venise. Un autre signe que l’opération est sur le point d’être bouclée sous la forme d’un prêt payant de 2 millions d’euros avec option d’achat à 20 millions, plus 2 millions d’euros de bonus.

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