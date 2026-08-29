Après le succès contre Venise lors de la deuxième journée de Serie A, le patron de l’AC Milan, Gerry Cardinale, n’a pas quitté Milan. Selon Sportmediaset, le propriétaire du club milanais participe actuellement à une réunion sur le mercato dans le centre de Milan, en présence d’Amorim, Almstadt et Gardiner : les différentes options sont étudiées en vue du rush final du mercato estival, qui se conclura le 1er septembre à 20 heures.
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Milan, réunion sur le mercato avec Cardinale et Amorim : les détails
L’AC Milan, qui a cédé Leao à Galatasaray, cherche à dénicher sur le marché un meneur de jeu, mais il n’est pas exclu que le club lombard tente aussi d’offrir à Amorim un défenseur central et un latéral gauche. Ces dernières heures, les contacts se sont intensifiés pour Omari Hutchinson, ailier de Nottingham Forest, et il est très probable qu’il soit aussi évoqué lors de la réunion sur le mercato.
La situation du suppléant de Gonçalo Ramos est également à surveiller, avec Cagliari qui a demandé des informations sur Francesco Camarda.
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