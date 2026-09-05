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AC Milan v Venezia FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport

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Milan refuse d'abandonner : Amorim rouvre le dossier de la star du Real Madrid

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Nouvelle date pour retenter l'expérience, avec un concurrent italien dans le décor

Milan s'apprête à rouvrir l'un des dossiers offensifs qu'il n'a pas réussi à boucler durant le mercato estival.

Le prestigieux club italien a fixé le mois de janvier comme date possible pour reprendre les négociations avec l'une des stars du Real Madrid.

  • Amorim dévoile la stratégie de Milan

    Ruben Amorim dispute son premier grand test en tant qu'entraîneur de l'AC Milan face à la Juventus, mais il n'a pas évité d'évoquer le marché des transferts lors de la conférence de presse d'avant-match, affirmant qu'une véritable harmonie régnait entre lui, Gerry Cardinale et Igli Tare dans la définition des besoins de l'équipe.

    Amorim a déclaré : « Je parle avec Cardinale et Tare tous les jours, il est donc naturel pour moi qu'ils soient présents. Je suis très satisfait de cette période de transferts. Nous avons de nouveaux joueurs de grande qualité qui nous aideront durant la saison, mais aussi à l'avenir. C'est notre objectif. Je veux également clarifier la manière dont fonctionne l'AC Milan : tout le monde doit être d'accord sur les joueurs que nous voulons recruter. »

    L'AC Milan avait bouclé le transfert de Gonçalo Ramos trois jours avant le lancement de la période des transferts estivale, et l'attaquant portugais a rapidement obtenu le soutien de toutes les parties comme premier choix au poste de pointe de l'attaque.

    À lire aussi : le triple de Barcelone, le Betis dévoile les difficultés du Real Madrid


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  • Ramos ferme la porte à un transfert de remplacement

    La valeur du transfert définitif de Gonçalo Ramos s'élevait à 70 millions d'euros, ce qui a privé le Milan AC de la possibilité de recruter un attaquant remplaçant à titre définitif durant l'été.

    C'est pourquoi, tout en restant fidèle à sa stratégie fondée sur le développement des jeunes joueurs, le Milan AC a prolongé le contrat de Camarda jusqu'au 30 juin 2031, avec une option d'extension d'une année supplémentaire jusqu'en 2032, avant de décider de le promouvoir pour qu'il devienne le seul remplaçant de l'attaquant portugais.

    Cette situation perdurera au moins jusqu'en janvier, lorsque le groupe de travail interne du club procédera à une évaluation complète de la situation, en s'appuyant sur les données qui seront collectées durant les quatre premiers mois de la saison.

    À lire aussi : va-t-il changer le cours de sa saison ? Nouveau test pour la star du Barça avant d'affronter Valence

  • Endrick, l'objectif reporté

    Milan travaillait depuis un certain temps, sur une période d'au moins deux semaines, à s'attacher les services d'un attaquant de premier plan, et le choix s'est porté sur Endrick, l'avant-centre brésilien né en 2006 et qui évolue sous les couleurs du Real Madrid. Cardinale a discuté directement de l'opération avec les dirigeants du Real Madrid, mais s'est heurté au refus de José Mourinho de laisser partir en prêt l'ancien joueur de Palmeiras, une position qui a provoqué la déception de Milan et de la Roma, selon les informations rapportées par le site « Calciomercato ».

    Endrick n'a pas encore disputé la moindre minute avec le Real Madrid, alors qu'il poursuit sa convalescence après une blessure, mais Milan espère obtenir ses services en janvier sous la forme d'un prêt avec option d'achat.

    La concrétisation de cet objectif dépendra en grande partie de la manière dont Mourinho utilisera le joueur brésilien, et du moment où il le fera, durant la première partie de la saison.

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  • Milan va retenter sa chance, et la Roma est dans la course

    Selon « Calciomercato », Cardinale, Amorim et le groupe de travail tenteront de nouveau de recruter Endrick, quelle que soit l'issue de la précédente tentative.

    Le Milan AC estime que le joueur brésilien est capable d'occuper le poste d'avant-centre, mais aussi d'évoluer derrière Gonçalo Ramos en position d'attaquant reculé.

    Endrick représente l'exemple le plus emblématique d'une stratégie claire au sein du Milan AC, qui consiste à rouvrir les dossiers des transferts qui n'avaient pas pu aboutir par le passé, le club étant convaincu que le projet de construction d'une équipe capable de concourir pour les titres et de les remporter n'en est qu'à ses débuts.

    Le site rapporte, citant le journal « Corriere dello Sport », que l'AS Rome voit également en Endrick l'un des noms dignes d'intérêt pour renforcer son attaque à l'avenir.

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