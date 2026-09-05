Ruben Amorim dispute son premier grand test en tant qu'entraîneur de l'AC Milan face à la Juventus, mais il n'a pas évité d'évoquer le marché des transferts lors de la conférence de presse d'avant-match, affirmant qu'une véritable harmonie régnait entre lui, Gerry Cardinale et Igli Tare dans la définition des besoins de l'équipe.

Amorim a déclaré : « Je parle avec Cardinale et Tare tous les jours, il est donc naturel pour moi qu'ils soient présents. Je suis très satisfait de cette période de transferts. Nous avons de nouveaux joueurs de grande qualité qui nous aideront durant la saison, mais aussi à l'avenir. C'est notre objectif. Je veux également clarifier la manière dont fonctionne l'AC Milan : tout le monde doit être d'accord sur les joueurs que nous voulons recruter. »

L'AC Milan avait bouclé le transfert de Gonçalo Ramos trois jours avant le lancement de la période des transferts estivale, et l'attaquant portugais a rapidement obtenu le soutien de toutes les parties comme premier choix au poste de pointe de l'attaque.

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