Selon « Calciomercato », Cardinale, Amorim et le groupe de travail tenteront de nouveau de recruter Endrick, quelle que soit l'issue de la précédente tentative.
Le Milan AC estime que le joueur brésilien est capable d'occuper le poste d'avant-centre, mais aussi d'évoluer derrière Gonçalo Ramos en position d'attaquant reculé.
Endrick représente l'exemple le plus emblématique d'une stratégie claire au sein du Milan AC, qui consiste à rouvrir les dossiers des transferts qui n'avaient pas pu aboutir par le passé, le club étant convaincu que le projet de construction d'une équipe capable de concourir pour les titres et de les remporter n'en est qu'à ses débuts.
Le site rapporte, citant le journal « Corriere dello Sport », que l'AS Rome voit également en Endrick l'un des noms dignes d'intérêt pour renforcer son attaque à l'avenir.
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