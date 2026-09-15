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Ramos Ufficiale Milan

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Milan, Ramos : « C’est toujours spécial de jouer à domicile. J’ai très envie de marquer »

Milan AC

Outre Ruben Amorim, Gonçalo Ramos s’exprime lui aussi en conférence de presse à la veille de Milan-Benfica, prévu demain soir

L’ancien de la rencontre, Gonçalo Ramos, partira à la chasse à son premier but européen sous le maillot de l’AC Milan justement contre « son » Benfica. Un match spécial pour le numéro 9 de l’AC Milan : avec les Aigles de Lisbonne, l’ancien du PSG a totalisé 106 apparitions et 41 buts en équipe première. L'ancien du PSG s’est exprimé en conférence de presse : « C’est toujours spécial de jouer à domicile. Je suis ici depuis peu, je n’ai pas pu beaucoup jouer à San Siro. Ce sera un match difficile, mais jouer à domicile veut dire avoir le soutien de nos supporters. Et cela est important pour nous ».

Fêteras-tu ton but si tu devais marquer demain soir ? 

« Non, je ne le fêterais pas. Pour moi, Benfica est comme ma maison. Mais j’ai quand même très envie de marquer. » 



  • SUR LES DIFFICULTÉS INITIALES

    De quelle manière l’équipe peut-elle l’aider à donner le meilleur de lui-même ?

    « Le focus ne doit pas être mis sur moi et sur le fait que je marque beaucoup ou non, mais je pense que la chose la plus importante reste toujours la victoire de l’équipe. Je pense que si nous courons tous et travaillons beaucoup de manière intelligente et collective, nous pouvons faire quelque chose de grand cette saison. Nous sommes en train de créer une belle entente et, avec le temps, nous nous améliorerons encore. Et puis, sans aucun doute, mes buts, mes passes décisives, les buts de l’équipe et les victoires commenceront à arriver. Je pense que c’est l’aspect le plus important. »


    Vous avez aussi fait l’objet de critiques ces dernières semaines parce que vous n’avez marqué qu’un seul but...

    « Il y a toujours l’idée que l’attaquant doit toujours marquer, mais ce n’est pas toujours le cas. Je peux aussi bien jouer sans pour autant marquer. Chaque match est une occasion de démontrer ma valeur. » 

    Hier, Ibrahimovic était à Milanello. En tant qu’ancien attaquant, vous a-t-il donné quelques conseils ?

    « Il ne m’a pas donné de conseils spécifiques. Il a été très gentil, il m’a demandé comment ça se passait. Il m’a accueilli dans le club et c’est un plaisir de pouvoir compter sur sa présence. Avoir le soutien d’une légende et d’une personnalité comme lui est important. »

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