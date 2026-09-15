L’ancien de la rencontre, Gonçalo Ramos, partira à la chasse à son premier but européen sous le maillot de l’AC Milan justement contre « son » Benfica. Un match spécial pour le numéro 9 de l’AC Milan : avec les Aigles de Lisbonne, l’ancien du PSG a totalisé 106 apparitions et 41 buts en équipe première. L'ancien du PSG s’est exprimé en conférence de presse : « C’est toujours spécial de jouer à domicile. Je suis ici depuis peu, je n’ai pas pu beaucoup jouer à San Siro. Ce sera un match difficile, mais jouer à domicile veut dire avoir le soutien de nos supporters. Et cela est important pour nous ».
Fêteras-tu ton but si tu devais marquer demain soir ?
« Non, je ne le fêterais pas. Pour moi, Benfica est comme ma maison. Mais j’ai quand même très envie de marquer. »