Rafael Leao n’a jamais été aussi proche d’un départ de l’AC Milan. Après 7 saisons avec beaucoup de hauts et peu de bas, l’international portugais est prêt à écrire un nouveau chapitre de sa carrière professionnelle. Reste seulement à savoir si ce sera en Turquie avec le maillot de Galatasaray ou en Premier League avec Aston Villa. Unai Emery, entraîneur spécialisé dans la relance de joueurs en difficulté, a échangé à plusieurs reprises avec le joueur né en 1999 au cours des dernières 24 heures pour lui présenter le projet sportif des Villans et la manière dont il compte l’utiliser.
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Milan, préférence pour Aston Villa pour Leao : pour aller à Galatasaray, il demande 15 millions par saison de salaire
Sommet avec Aston Villa
Aux alentours de l’heure du déjeuner, Cardinale et Almastadt auront un appel avec Aston Villa et Jorge Mendes, soit le véritable et unique chef d’orchestre de l’opération. Le club anglais présentera officiellement les deux offres que l’AC Milan pourra évaluer et en choisir une : soit un transfert définitif immédiat de 46 millions d’euros, bonus compris, soit un prêt payant de 8 millions d’euros avec obligation d’achat à 42 millions. La direction du club de Birmingham a un accord de principe avec Leao pour un contrat de 4 ans à 6,5 millions d’euros plus 1,5 de bonus, en plus de la préférence du joueur.
15 millions en provenance de Galatasaray
Sur l’autre table, il y a Galatasaray, qui a trouvé un accord de principe avec l’AC Milan pour 45 millions plus 5 de bonus, mais n’a pas encore reçu le feu vert de Leao et risque désormais de subir une cruelle désillusion après des semaines de négociations : en début d’après-midi, George Gardi rencontrera l’avocat de Leao pour comprendre comment parvenir à un accord, étant donné que le joueur réclame désormais 15 millions d’euros pour accepter Galatasaray. Le dossier n’a jamais été aussi ouvert, Leao est sur le point de dire adieu à l’AC Milan.
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