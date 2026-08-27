Aux alentours de l’heure du déjeuner, Cardinale et Almastadt auront un appel avec Aston Villa et Jorge Mendes, soit le véritable et unique chef d’orchestre de l’opération. Le club anglais présentera officiellement les deux offres que l’AC Milan pourra évaluer et en choisir une : soit un transfert définitif immédiat de 46 millions d’euros, bonus compris, soit un prêt payant de 8 millions d’euros avec obligation d’achat à 42 millions. La direction du club de Birmingham a un accord de principe avec Leao pour un contrat de 4 ans à 6,5 millions d’euros plus 1,5 de bonus, en plus de la préférence du joueur.