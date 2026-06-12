Milan, point sur le banc : nouvelle rencontre avec Jaissle, contacts avec Glasner et Amorim

Le Milan AC traverse une période tumultueuse. Après le refus de Ralf Rangnick, lassé d’attendre une réponse de la direction, les Rossoneri cherchent toujours leur futur entraîneur. À un mois du stage de préparation, RedBird doit donc accélérer sur les deux tableaux.





Pour bien préparer le prochain exercice, après une saison conclue à une décevante cinquième place, des choix doivent être faits sans tarder. Ces dernières heures, une nouvelle rencontre avec Matthias Jaissle a eu lieu : l’ancien coach de Salzbourg demeure l’un des principaux candidats pour succéder à Massimiliano Allegri, limogé.