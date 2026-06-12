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Milan, point sur le banc : nouvelle rencontre avec Jaissle, contacts avec Glasner et Amorim

Milan AC
Mercato
Serie A
M. Jaissle
O. Glasner
R. Amorim

Les Rossoneri rencontrent à nouveau l’entraîneur allemand.

Le Milan AC traverse une période tumultueuse. Après le refus de Ralf Rangnick, lassé d’attendre une réponse de la direction, les Rossoneri cherchent toujours leur futur entraîneur. À un mois du stage de préparation, RedBird doit donc accélérer sur les deux tableaux.


Pour bien préparer le prochain exercice, après une saison conclue à une décevante cinquième place, des choix doivent être faits sans tarder. Ces dernières heures, une nouvelle rencontre avec Matthias Jaissle a eu lieu : l’ancien coach de Salzbourg demeure l’un des principaux candidats pour succéder à Massimiliano Allegri, limogé.

  • NOUVELLE RENCONTRE AVEC JAISSLE

    Selon Fabrizio Romano et Matteo Moretto, une nouvelle rencontre avec Jaissle a eu lieu ce vendredi 12 juin. Il s’agit du deuxième rendez-vous de la semaine après celui organisé en Espagne, preuve que les deux parties souhaitent toujours trouver un accord.


    L’Allemand demeure candidat au poste d’entraîneur des Rossoneri ; les deux parties négocient toujours pour vérifier si un accord est possible, tant sur le plan financier que sur le projet sportif.

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  • Glasner et Amorim

    Oliver Glasner demeure en lice pour le banc des Rossoneri, même si aucun accord n’est encore intervenu. Le technicien autrichien, fraîchement sacré en Ligue Europa Conférence avec Crystal Palace, attend des garanties sportives avant de s’engager.


    Ruben Amorim, outsider de ce trio, reste également dans la course : les discussions se sont poursuivies ces derniers jours et sa candidature est prise au sérieux, juste derrière celles de Jaissle et Glasner.