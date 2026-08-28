Un nouveau nom pour l'attaque de l'AC Milan. Selon le Daily Mail, l'AC Milan a jeté son dévolu sur Omari Hutchinson, milieu offensif né en 2003 et actuellement à Nottingham Forest. Formé entre Chelsea et Arsenal, il a aussi porté au cours de sa carrière le maillot d'Ipswich Town. Il est à Forest depuis l'an dernier et, lors de la dernière saison, il a totalisé 42 apparitions, 1 but et 8 passes décisives en comptant la Premier League, les coupes nationales et la Ligue Europa
Getty Images Sport
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Milan pense à Omari Hutchinson de Nottingham Forest
Milan pense à Hutchinson de Nottingham Forest
L'an dernier, il a rejoint le City Ground pour 37,5 millions de livres sterling. Selon le Daily Mail , l'AC Milan envisage un prêt avec obligation d'achat, même si, pour le moment, les montants n'ont pas été dévoilés. Hutchinson est un milieu offensif gaucher, capable d'évoluer sur tout le flanc ou derrière l'attaquant.
Les échos venus d'Angleterre ont été confirmés par Sky Sport , qui a indiqué que, ces dernières heures, l'AC Milan s'était renseigné sur l'ailier né en 2003 de Nottingham Forest. Le Milan, en somme, tente le coupet des contacts ont également eu lieu avec l'agent du joueur.
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