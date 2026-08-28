L'an dernier, il a rejoint le City Ground pour 37,5 millions de livres sterling. Selon le Daily Mail , l'AC Milan envisage un prêt avec obligation d'achat, même si, pour le moment, les montants n'ont pas été dévoilés. Hutchinson est un milieu offensif gaucher, capable d'évoluer sur tout le flanc ou derrière l'attaquant.





Les échos venus d'Angleterre ont été confirmés par Sky Sport , qui a indiqué que, ces dernières heures, l'AC Milan s'était renseigné sur l'ailier né en 2003 de Nottingham Forest. Le Milan, en somme, tente le coupet des contacts ont également eu lieu avec l'agent du joueur.