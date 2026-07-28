Un nouveau nom émerge pour l’attaque de l’AC Milan. Selon ce qu’a rapporté Matteo Moretto,Matias Soulé a été proposé à l’AC Milan ces derniers jours, ailier offensif né en 2003, sous contrat avec la Roma jusqu’en 2029. Depuis des semaines, l’AC Milan cherche un joueur gaucher capable d’évoluer derrière l’attaquant, en mesure d’apporter des buts et des passes décisives. Le club a tenté de recruter Kos Karetsas, de Genk, mais maintenant que le Grec a choisi Dortmund, il doit évaluer d’autres options. Et Soulé en fait partie. L’ancien joueur de Frosinone et de la Juventus n’est pas intouchable pour Gasperini et son profil plaît à Amorim.
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Milan, Matias Soulé de la Roma proposé : un profil apprécié par l’AC Milan
Combien demande la Roma
La Roma a mis Soulé sur le marché et le joueur a commencé à regarder autour de lui. Le prix de son transfert est de 35 millions d’euros, soit le montant payé par Dortmund pour Karetsas. Roma, qui l’a acheté à la Juventus en 2024 pour 25,6 millions plus 4 de bonus (la Juventus dispose de 10 % sur la revente de l’Argentin), veut réaliser une plus-value et pousse pour une vente aux enchères. Pour le moment, seules des offres concrètes sont arrivées d’Arabie saoudite (Al Alhi et Al-Ittihad) ; en Europe, l’Argentin plaît à Stuttgart, Sunderland et Fulham, qui ne sont pas allés au-delà d’une demande de renseignements. L’AC Milan ne le considère pas comme une priorité, mais son nom figure tout de même sur la liste.
Soulé gagne 2,5 millions d’euros nets par saison, un salaire en ligne avec les paramètres économiques de l’AC Milan. Le club cherche un milieu offensif gaucher, capable de compléter le secteur avec Pulisic et Nkunku, tous deux suivis par la Roma mais pas à vendre.
Fin juin, l’agent du joueur, Martin Guastadisegno, avait rejeté les rumeurs de marché dans les colonnes du Corriere dello Sport : « Toutes les rumeurs d’offres le concernant sont fausses et, évidemment, nous ne pouvons pas repousser une proposition qui ne nous a pas été faite. L’Arabie et 10 millions refusés, n’en parlons même pas. J’ai reçu beaucoup d’appels ces dernières semaines, j’ai parlé avec plusieurs clubs, mais personne n’a concrètement fait le nécessaire et, dans ces conditions, nous n’allons nulle part. Soulé est un patrimoine de la Roma. Et si quelqu’un, en interne, fait sortir toutes ces rumeurs, il ne fait que du mal à Matias, un professionnel exemplaire qui a tout donné à ce maillot »
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