Milan, Matias Soulé de la Roma proposé : un profil apprécié par l’AC Milan

Soulé gagne 2,5 millions d’euros nets par saison, un salaire en ligne avec les paramètres économiques de l’AC Milan. Le club cherche un milieu offensif gaucher, capable de compléter le secteur avec Pulisic et Nkunku, tous deux suivis par la Roma mais pas à vendre.

Fin juin, l’agent du joueur, Martin Guastadisegno, avait rejeté les rumeurs de marché dans les colonnes du Corriere dello Sport : « Toutes les rumeurs d’offres le concernant sont fausses et, évidemment, nous ne pouvons pas repousser une proposition qui ne nous a pas été faite. L’Arabie et 10 millions refusés, n’en parlons même pas. J’ai reçu beaucoup d’appels ces dernières semaines, j’ai parlé avec plusieurs clubs, mais personne n’a concrètement fait le nécessaire et, dans ces conditions, nous n’allons nulle part. Soulé est un patrimoine de la Roma. Et si quelqu’un, en interne, fait sortir toutes ces rumeurs, il ne fait que du mal à Matias, un professionnel exemplaire qui a tout donné à ce maillot »