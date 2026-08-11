Maignan, malgré le renouvellement de contrat signé fin janvier et le brassard de capitaine, a immédiatement commencé à regarder autour de lui : l’accord avec le Milan est jusqu’en 2031 avec un salaire au niveau de celui de Rafa Leao, soit autour de 7 millions d’euros bonus (faciles) inclus. Mais en Arabie saoudite, Al Nassr de Cristiano Ronaldo cherche un nouveau numéro un à la place de Bento. Le club milanais ne veut pas hausser le ton et Amorim compte sur lui, mais pas non plus le garder dans l’effectif s’il est mécontent : on en saura plus après le 15 août.



