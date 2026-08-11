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Milan, Maignan a des états d’âme ? Al-Nassr de CR7 tente sa chance

Milan AC

Le retour reporté, les rumeurs d’un malaise à l’AC Milan et désormais l’intérêt du club saoudien : l’AC Milan veut toutefois le conserver.

Mike Maignan et le malaise avec Milan ? Entre un retour repoussé, les rumeurs de mécontentement à l’AC Milan et désormais l’intérêt du club arabe, l’été n’est pas facile pour le capitaine milanais, qui a manqué la demi-finale du Mondial contre l’Espagne.




  • Été mouvementé

    La fin décevante de la saison dernière et son absence aux funérailles de Franco Baresi pour rester en vacances à l'autre bout du monde, son retour à Milanello repoussé du 12 au 16 août et désormais l'intérêt d'Al Nassr de Cristiano Ronaldo. Le tout lors de l'été de l'adieu à Massimiliano Allegri et à son entraîneur des gardiens, Claudio Filippi, avec qui la relation était idyllique.



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  • Al-Nassr y pense

    Maignan, malgré le renouvellement de contrat signé fin janvier et le brassard de capitaine, a immédiatement commencé à regarder autour de lui : l’accord avec le Milan est jusqu’en 2031 avec un salaire au niveau de celui de Rafa Leao, soit autour de 7 millions d’euros bonus (faciles) inclus. Mais en Arabie saoudite, Al Nassr de Cristiano Ronaldo cherche un nouveau numéro un à la place de Bento. Le club milanais ne veut pas hausser le ton et Amorim compte sur lui, mais pas non plus le garder dans l’effectif s’il est mécontent : on en saura plus après le 15 août.


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