Milan, les chiffres indiquent la difficulté de Modric : Amorim étudie une utilisation ad hoc pour le champion croate

Que celui qui avait déjà assisté avant hier à cinq erreurs consécutives de Modric dans la phase de construction lève la main. Probablement personne. Lukita, comme l’appellent ses coéquipiers, a affiché 50 % de passes longues réussies, 38 % de passes progressives réussies (3 sur 8 tentatives) et 40 % de passes réussies dans la surface (40 %). L’analyse d’une prestation très difficile du champion croate vient directement d’Amorim : « Nous devons être vraiment bons avec le ballon pour permettre à Luka de se sentir à l’aise dans le match. Si nous transformons la rencontre en une succession continuelle de transitions et de courses effrénées, ce n’est pas le type de match qu’il lui faut. Et c’est pour cela que nous avons changé d’approche en seconde période en faisant entrer Musah : nous avions compris qu’il nous fallait un peu plus de rythme au milieu de terrain. En plus, je pense que Luka descendait trop près des défenseurs centraux, ce qui faisait que nous nous retrouvions avec quatre joueurs seulement pour lancer l’action et avec moins d’hommes entre les lignes. Nous pouvons jouer avec Luka et nous l’avons démontré lors des derniers matches, mais pour cela nous devons transformer la rencontre en une domination de possession et de contrôle. Si nous en faisons un match de course, cela devient impossible pour lui »