L’entrée de Musah à la place de Modric a été l’une des clés de la remontée de l’AC Milan contre la Lazio jusqu’au 2-2. Cela fait un certain effet rien qu’à l’écrire, car on parle d’une légende du football, le Croate, et d’un milieu de terrain correct comme l’ancien joueur de Valence. Précision nécessaire : un jour sans peut arriver même aux plus grands et, pour Modric, on peut sereinement parler de la pire prestation livrée depuis qu’il porte le maillot de l’AC Milan. La lumière du numéro 14 a été étouffée à la fois par le pressing asphyxiant préparé par Gattuso et par la statique des milieux offensifs et des joueurs de couloir du Milan lors du premier acte.
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Milan, les chiffres indiquent la difficulté de Modric : Amorim étudie une utilisation ad hoc pour le champion croate
Les données signalent une difficulté évidente
Que celui qui avait déjà assisté avant hier à cinq erreurs consécutives de Modric dans la phase de construction lève la main. Probablement personne. Lukita, comme l’appellent ses coéquipiers, a affiché 50 % de passes longues réussies, 38 % de passes progressives réussies (3 sur 8 tentatives) et 40 % de passes réussies dans la surface (40 %). L’analyse d’une prestation très difficile du champion croate vient directement d’Amorim : « Nous devons être vraiment bons avec le ballon pour permettre à Luka de se sentir à l’aise dans le match. Si nous transformons la rencontre en une succession continuelle de transitions et de courses effrénées, ce n’est pas le type de match qu’il lui faut. Et c’est pour cela que nous avons changé d’approche en seconde période en faisant entrer Musah : nous avions compris qu’il nous fallait un peu plus de rythme au milieu de terrain. En plus, je pense que Luka descendait trop près des défenseurs centraux, ce qui faisait que nous nous retrouvions avec quatre joueurs seulement pour lancer l’action et avec moins d’hommes entre les lignes. Nous pouvons jouer avec Luka et nous l’avons démontré lors des derniers matches, mais pour cela nous devons transformer la rencontre en une domination de possession et de contrôle. Si nous en faisons un match de course, cela devient impossible pour lui »
Utilisation différente
Le dynamisme de Musah et sa capacité à transformer rapidement la phase de transition en phase offensive sont trop centraux dans cette première phase pour Amorim : l’équipe manque encore d’éclat sur les plans physique et mental pour aspirer à un football dominant. Voilà pourquoi le technicien portugais doit étudier une utilisation ad hoc de Modric : à 41 ans tout juste fêtés, on ne peut pas demander des miracles à l’ancien Ballon d’Or. Dans l’analyse des caractéristiques de l’adversaire, il faudra évaluer Modric et Musah : le numéro 14 peut exprimer toute sa magie contre des adversaires qui jouent avec un bloc bas, et non contre ceux qui, comme la Lazio, viennent presser haut le porteur du ballon et recherchent les un-contre-un sur tout le terrain. Modric est un malentendu tactique qu’il faut résoudre, aussi par respect pour l’immense grandeur du joueur et pour ce qu’il a démontré, avec fierté et sacrifice, lors de son expérience à Milan.
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