Maignan 6 : expédition des affaires courantes pour le capitaine du Milan. Quelques sorties basses pleines de vivacité pour éteindre dans l’œuf toute velléité de l’équipe salentine.

Gila 6,5 : un véritable marteau, l’Espagnol. Il cherche toujours à anticiper, presque comme si c’était une obsession. Assurément appréciable pour le Milan et pour Amorim.

De Winter 6 : Stulic et le jeune Esteban ne lui causent pas de soucis particuliers. Le défenseur central belge, désormais titulaire quasiment indiscutable dans ce nouveau cycle, est moins précis que d’habitude à la relance.

Pavlović 6,5 : la passe décisive pour Pulisic est un véritable bijou célébré par tous ses coéquipiers. Proche d’une prolongation, il livre une prestation charismatique. Leader de la défense

Chukwueze 6 : de plus en plus précieux pour Amorim : des progrès évidents sur le plan défensif, mais il peut faire davantage offensivement. Il faut dire que Falcone se sublime sur une de ses frappes dangereuses en première période.

Modrić 6,5 : tout San Siro se lève pour saluer la sortie du Croate, chef d’orchestre parfait d’un Milan convaincant. Mais ce qui enthousiasme les supporters, ce sont ses récupérations sur les attaquants adverses, avec beaucoup d’humilité et l’envie de se sacrifier pour l’équipe. Légende. (77e : Musah, s.v.)

Rabiot 7,5 : il décroche la palme de l’homme du match : le pourcentage de passes réussies et le nombre de ballons touchés sont impressionnants. Il dirige les opérations et va sans cesse attaquer la ligne défensive adverse : le but du 2-0, son deuxième du championnat, est la conséquence directe d’une prestation complète.

Estupiñan 6 : à la 64e, avec une diagonale profonde, il devance Coulibaly dans la surface : intervention salvatrice. Il efface ainsi les sifflets qu’une partie de San Siro lui avait réservés à la fin de la première période pour deux erreurs banales. Petit soldat. (77e : Bartesaghi, s.v.)

Pulisic 7 : 266 jours après la dernière fois, il répond de nouveau présent au rendez-vous avec le but. Un authentique bijou technique de l’Américain, qui ouvre le match en faveur du Milan. Mais lors de cette soirée de gala pour célébrer la Scala du football, il offre une autre œuvre d’art en lançant l’action qui mène au doublé de Rabiot d’une talonnade géniale. Retrouvé (70e : Loftus-Cheek 5,5 : trois ballons touchés, deux perdus. L’Anglais a connu des jours meilleurs)

Saelemaekers 6: (70e : Moreira 7 : il met le turbo, laisse Siebert sur place et marque le but du 3-0, son premier à San Siro. Impactant.)

Ramos 6,5 : la passe décisive à l’aveugle sur le but du 2-0 est aussi belle qu’importante dans l’économie du match. Le but lui manque, inutile de tourner autour du pot, mais dans l’ensemble sa prestation est faite de grands sacrifices pour l’équipe.





Entr. Amorim 6,5 : il poursuit avec ses idées et le terrain lui donne raison. Les progrès vus aujourd’hui, malgré un adversaire modeste, sont encourageants en vue de la reprise du championnat. Et en attendant, son équipe totalise 11 points après 5 journées : pas mal.