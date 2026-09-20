L’AC Milan s’impose avec la manière contre Lecce, porté par ses leaders Rabiot et Modric. Pulisic retrouve le chemin des filets après 10 mois, note 7. Amorim poursuit avec ses idées et profite d’un grand Moreira, auteur de son troisième but sur les deux derniers matches.
Milan-Lecce, les notes de CM : Estupinan mérite un 6 malgré les sifflets. Rabiot et Pulisic illuminent San Siro
NOTES DES JOUEURS DE L’AC MILAN
Maignan 6 : expédition des affaires courantes pour le capitaine du Milan. Quelques sorties basses pleines de vivacité pour éteindre dans l’œuf toute velléité de l’équipe salentine.
Gila 6,5 : un véritable marteau, l’Espagnol. Il cherche toujours à anticiper, presque comme si c’était une obsession. Assurément appréciable pour le Milan et pour Amorim.
De Winter 6 : Stulic et le jeune Esteban ne lui causent pas de soucis particuliers. Le défenseur central belge, désormais titulaire quasiment indiscutable dans ce nouveau cycle, est moins précis que d’habitude à la relance.
Pavlović 6,5 : la passe décisive pour Pulisic est un véritable bijou célébré par tous ses coéquipiers. Proche d’une prolongation, il livre une prestation charismatique. Leader de la défense
Chukwueze 6 : de plus en plus précieux pour Amorim : des progrès évidents sur le plan défensif, mais il peut faire davantage offensivement. Il faut dire que Falcone se sublime sur une de ses frappes dangereuses en première période.
Modrić 6,5 : tout San Siro se lève pour saluer la sortie du Croate, chef d’orchestre parfait d’un Milan convaincant. Mais ce qui enthousiasme les supporters, ce sont ses récupérations sur les attaquants adverses, avec beaucoup d’humilité et l’envie de se sacrifier pour l’équipe. Légende. (77e : Musah, s.v.)
Rabiot 7,5 : il décroche la palme de l’homme du match : le pourcentage de passes réussies et le nombre de ballons touchés sont impressionnants. Il dirige les opérations et va sans cesse attaquer la ligne défensive adverse : le but du 2-0, son deuxième du championnat, est la conséquence directe d’une prestation complète.
Estupiñan 6 : à la 64e, avec une diagonale profonde, il devance Coulibaly dans la surface : intervention salvatrice. Il efface ainsi les sifflets qu’une partie de San Siro lui avait réservés à la fin de la première période pour deux erreurs banales. Petit soldat. (77e : Bartesaghi, s.v.)
Pulisic 7 : 266 jours après la dernière fois, il répond de nouveau présent au rendez-vous avec le but. Un authentique bijou technique de l’Américain, qui ouvre le match en faveur du Milan. Mais lors de cette soirée de gala pour célébrer la Scala du football, il offre une autre œuvre d’art en lançant l’action qui mène au doublé de Rabiot d’une talonnade géniale. Retrouvé (70e : Loftus-Cheek 5,5 : trois ballons touchés, deux perdus. L’Anglais a connu des jours meilleurs)
Saelemaekers 6: (70e : Moreira 7 : il met le turbo, laisse Siebert sur place et marque le but du 3-0, son premier à San Siro. Impactant.)
Ramos 6,5 : la passe décisive à l’aveugle sur le but du 2-0 est aussi belle qu’importante dans l’économie du match. Le but lui manque, inutile de tourner autour du pot, mais dans l’ensemble sa prestation est faite de grands sacrifices pour l’équipe.
Entr. Amorim 6,5 : il poursuit avec ses idées et le terrain lui donne raison. Les progrès vus aujourd’hui, malgré un adversaire modeste, sont encourageants en vue de la reprise du championnat. Et en attendant, son équipe totalise 11 points après 5 journées : pas mal.
Les notes de Lecce
Falcone 6 : il ne peut absolument rien faire sur les trois buts encaissés, mais évite un passif encore plus lourd avec au moins un ou deux arrêts.
Veiga 5,5 : il commence bien, en se montrant avec une bonne continuité. Il est emporté par la vague de l’AC Milan et sort vite de son match.
Gaspar 5 : quelle difficulté contre l’AC Milan pour le défenseur angolais, titulaire au coup d’envoi en raison de l’absence de Thiago Gabriel.
Siebert 4,5 : baladé par Moreira dans le final, en grande difficulté face à Ramos. Une soirée à oublier, et vite.
Gallo 6 : il ne perd jamais ses repères, bon dans la première relance. Dans son duel individuel avec Chukwueze, il s’en sort aux points.
Maleh 5 : le client est franchement compliqué, mais il ne parvient jamais à contenir un Rabiot en état de grâce. (70e Ngom 5,5 : cela ne change pas grand-chose, voire rien, par rapport à son coéquipier remplacé)
Ilić 5 : il perd les distances quand Rabiot avance sur la ligne des milieux offensifs : peu de points de repère et une organisation du jeu trop scolaire, il peut faire mieux. (70e Kaba 5,5 : essaie d’apporter du filtre)
Coulibaly 6 : il court beaucoup et tente d’inquiéter Estupinan en attaquant la profondeur avec ses appels répétés. De bonne volonté.
Monteiro 5,5 : quelques inspirations intéressantes, mais il s’éteint vite. (70e Fatah 5 : on ne le voit jamais)
Štulić 5 : Corvino disait toujours qu’on peut se tromper de femme, mais pas d’attaquant : le Serbe reste l’un des rares avant-centres ratés par l’ancien administrateur délégué des Salentins. Peu mobile et jamais dangereux, il pousse le technicien à le laisser au vestiaire à la pause. (46e Esteban 5,5 : il bouge beaucoup mais est peu et mal servi)
Pierotti 6 : on récompense une bonne première période.
Entraîneur : Di Francesco 5 : perdre contre l’AC Milan, cela peut arriver, mais ce qui ne convainc pas, c’est une prestation bien trop résignée.
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