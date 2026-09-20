Milan-Lecce EN DIRECT

MILAN (3-4-2-1) : Maignan ; Gila, De Winter, Pavlovic ; Chukwueze, Modric, Rabiot, Estupinan ; Pulisic, Saelemaekers ; Ramos. Entr. Amorim

LECCE (4-3-3) : Falcone ; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo ; Coulibaly, Ilic, Maleh ; Pierotti, Stulic, Monteiro. Entr. Di Francesco