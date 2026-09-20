AC Milan-Lecce clôt la 5e journée de Serie A 2026/2027. À San Siro, à partir de 20h45, s’affrontent deux équipes qui traversent des moments bien différents. L’AC Milan n’a plus gagné depuis 4 matches, entre le championnat et la Ligue Europa, et reste sur une lourde défaite européenne contre Benfica. Les Salentins, eux, ont décroché une deuxième victoire dans ce début de saison contre Monza et cherchent d’autres points pour le maintien.
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Milan-Lecce EN DIRECT
MILAN-LECCE : LES COMPOSITIONS PROBABLES ET LA FEUILLE DE MATCH
MILAN (3-4-2-1) : Maignan ; Gila, De Winter, Pavlovic ; Chukwueze, Modric, Rabiot, Estupinan ; Pulisic, Saelemaekers ; Ramos. Entr. Amorim
LECCE (4-3-3) : Falcone ; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo ; Coulibaly, Ilic, Maleh ; Pierotti, Stulic, Monteiro. Entr. Di Francesco
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