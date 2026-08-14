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Athekame MilanGetty Images
Francesco Guerrieri

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Milan, le transfert d’Athekame à l’Olympique lyonnais est officiel

L’ailier suisse quitte l’AC Milan et rejoint la France sous la forme d’un prêt sec

De nombreux indésirables à l’AC Milan, qui sera aussi protagoniste dans le sens des départs lors des dernières semaines du mercato. Ruben Amorim a signalé les joueurs qui peuvent partir à ses yeux et la direction travaillera pour leur trouver une solution. La situation est différente pour Zachary Athekame, l’ailier suisse arrivé il y a un an et en qui l’AC Milan croit pour l’avenir. Compte tenu du peu de temps de jeu dont il a bénéficié jusqu’ici, le club a toutefois décidé de l’envoyer en prêt et a officialisé ces dernières minutes son transfert à Lyon : « L’AC Milan annonce avoir cédé à titre temporaire les prestations sportives du joueur Zachary Athekame à l’Olympique Lyonnais.

Le club souhaite à Zachary le meilleur pour la suite de la saison sportive ».