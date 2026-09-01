Milan : la piste Fulham s’ouvre pour Tomori

Concernant les départs à l’AC Milan, l’un des noms à suivre de plus près dans ces dernières heures du mercato est celui de Fikayo Tomori. Le défenseur anglais, né en 1997, n’entre pas dans les plans de Ruben Amorim et son avenir pourrait s’écrire loin du club lombard. Parmi les possibilités apparues ces dernières heures, selon Sportmediaset, figure celle menant à Fulham, prêt à évaluer concrètement l’opportunité de rapatrier en Angleterre le défenseur central de l’AC Milan.





La situation est donc en évolution et la fin du mercato pourrait offrir une accélération soudaine. Tomori, en effet, est actuellement écarté du groupe et son maintien à Milan est loin d’être acquis. Fulham représente pour le moment l’une des pistes à surveiller avec le plus d’attention, dans un scénario où de nouveaux contacts pourraient justement se développer dans les toutes dernières heures de la session.



