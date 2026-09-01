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Tomori MilanGetty
Gianluca Minchiotti

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Milan : la piste Fulham s’ouvre pour Tomori

Milan AC
Mercato
F. Tomori

Le défenseur anglais est écarté du groupe et cherche un club

Concernant les départs à l’AC Milan, l’un des noms à suivre de plus près dans ces dernières heures du mercato est celui de Fikayo Tomori. Le défenseur anglais, né en 1997, n’entre pas dans les plans de Ruben Amorim et son avenir pourrait s’écrire loin du club lombard. Parmi les possibilités apparues ces dernières heures, selon Sportmediaset, figure celle menant à Fulham, prêt à évaluer concrètement l’opportunité de rapatrier en Angleterre le défenseur central de l’AC Milan.


La situation est donc en évolution et la fin du mercato pourrait offrir une accélération soudaine. Tomori, en effet, est actuellement écarté du groupe et son maintien à Milan est loin d’être acquis. Fulham représente pour le moment l’une des pistes à surveiller avec le plus d’attention, dans un scénario où de nouveaux contacts pourraient justement se développer dans les toutes dernières heures de la session.


  • Pour l’AC Milan, il s’agirait d’un transfert important, compte tenu du parcours accompli par le défenseur chez les Rossoneri. Arrivé en 2021 en provenance de Chelsea, Tomori s’est progressivement imposé comme l’un des protagonistes de l’arrière-garde milanaise. Sous le maillot de l’AC Milan, il a jusqu’ici totalisé 214 apparitions et 7 buts, en remportant le Scudetto 2022 et la Supercoupe d’Italie 2024.


    Tomori peut revenir en Premier League, avec Fulham intéressé et prêt à évaluer l’opération. Les contacts et les éventuels croisements de dernière minute seront décisifs pour comprendre si le défenseur anglais quittera définitivement l’AC Milan.

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