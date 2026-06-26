La décision est prise : Amorim mise sur Nkunku. Partagée avec le groupe et validée lors de la réunion tenue ce vendredi 26 décembre au siège du club, cette orientation stratégique place l’attaquant français au cœur du projet sportif du technicien portugais. Dans l’effectif actuel, l’attaquant français figure parmi les profils les plus adaptés au style de jeu que souhaite instaurer l’ambitieux technicien portugais. Une première prise de contact officielle entre Nkunku et Amorim a déjà eu lieu ces derniers jours, et une nouvelle rencontre est attendue afin que l’ex-Man United lui réitère sa confiance pour la saison à venir.
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Milan, la décision est prise : Amorim mise gros sur Nkunku. Le plan pour un retour en force
Titulaire dans le 3-4-2-1
Arrivé avec l’espoir d’occuper un poste qui n’était pas le sien (celui d’avant-centre), le Français a mis un certain temps à s’adapter à ce nouveau championnat et à retrouver la forme après une période très difficile sur le plan physique. Nkunku a enduré en silence le manque de confiance à son égard et les difficultés liées à un schéma tactique qui l’obligeait à jouer constamment dos au but.
Mais les choses évoluent : dans le 3-4-2-1 d’Amorim, Nkunku sera titulaire, sans réserve. Positionné plus haut sur le terrain, il pourra enfin regarder vers la cage adverse et exploiter ses qualités de finisseur. La mission d’Amorim est claire : raviver la flamme du Français et lui faire retrouver le niveau affiché à Leipzig.
SIRÈNES TURQUES ET ANGLAISES
Sous contrat avec le Milan jusqu’en 2030, Nkunku savoure actuellement ses vacances afin de digérer deux déceptions : la non-qualification en Ligue des champions et son absence de la Coupe du monde avec les Bleus. Le 12 juillet, il sera à Milanello pour la reprise et prendra ensuite une décision définitive concernant son avenir. Son agent, Zahavi, a reçu plusieurs offres de clubs turcs et de Premier League, mais la priorité reste le Milan, notamment grâce à l’estime que lui porte Amorim.