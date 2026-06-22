D’un choix inattendu à un manager à l’anglaise, le pas a été plutôt court. Ruben Amorim aura pour mission de construire le nouveau Milan aux côtés de l’équipe stratégique intégrée : le responsable du mercato sera Hendrik Almstadt, épaulé par Bobby Gardiner, promu directeur de la Football Intelligence, et par Donato Lomonte, nouveau responsable du recrutement milanais. Enfin, David Castelblanco, déjà membre du conseil d’administration, gérera les investissements de RedBird et les questions financières. Dans un second temps, nous analyserons l’effectif actuel du club.
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Milan : l’ensemble de l’effectif, entre confirmations et retours, sera évalué par Amorim et l’équipe stratégique
GARDIENS DE BUT
La hiérarchie des gardiens, au moins sur le papier, sera la suivante : Mike Maignan, Lorenzo Torriani et Pietro Terracciano, dont le contrat a été automatiquement prolongé jusqu’en 2027. Le jeune talent Alessandro Longoni quitte le club et s’engagera prochainement avec le PSG, champion d’Europe en titre.
DÉFENSEURS
La défense alignera Koni De Winter, Strahinja Pavlovic, Fikayo Tomori, Matteo Gabbia, David Odogu, Davide Bartesaghi, Pervis Estupinian et Zachary Athekame.
Filippo Terracciano fait son retour de prêt de Cremonese.
MILIEUX DE TERRAIN
Amorim s’appuiera sans aucun doute sur Ardon Jashari, Matteo Ricci et Alexis Saelemaekers. Luka Modric ne devrait pas activer son option de prolongation ; Youssouf Fofana et Ruben Loftus-Cheek sont, eux, sur le départ. Adrien Rabiot n’a pas été mis sur le marché, mais le joueur souhaite partir pour Naples, où il retrouverait Allegri.
De retour de prêt, Kevin Zeroli, Warren Bondo, Ismaël Bennacer et Yunus Musah seront également à la disposition du staff.
ATTAQUANTS
Le Milan AC se sépare de Niclas Fullkrug, dont le contrat ne sera pas racheté par West Ham. Christopher Nkunku, Santiago Gimenez et Christian Pulisic conservent leur place dans l’effectif, tandis que Rafael Leao s’apprête à partir.
L’attaque rossonera s’apprête à accueillir Andrej Kostic, en provenance du Partizan Belgrade, et retrouvera également Francesco Camarda, de retour de prêt à Lecce.