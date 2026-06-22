Milan : l’ensemble de l’effectif, entre confirmations et retours, sera évalué par Amorim et l’équipe stratégique

Amorim s’appuiera sans aucun doute sur Ardon Jashari, Matteo Ricci et Alexis Saelemaekers. Luka Modric ne devrait pas activer son option de prolongation ; Youssouf Fofana et Ruben Loftus-Cheek sont, eux, sur le départ. Adrien Rabiot n’a pas été mis sur le marché, mais le joueur souhaite partir pour Naples, où il retrouverait Allegri.





De retour de prêt, Kevin Zeroli, Warren Bondo, Ismaël Bennacer et Yunus Musah seront également à la disposition du staff.