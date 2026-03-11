Goal.com
Milan, Kean sous surveillance spéciale : trois facteurs pour le faire venir à Milan

Le renfort offensif demandé par Max Allegri pour l'été prochain n'est autre que l'attaquant italien de la Fiorentina.

Le nom de Moise Kean sera inévitablement au centre de l'attention lors du prochain mercato estival. Sauf surprise, et même si la Fiorentina parvient finalement à se maintenir en Serie A. Au cours de l'été 2025, l'attaquant italien a résisté à plusieurs propositions, convaincu de la qualité du projet violet, au point de signer un nouveau contrat expirant en 2029, avec une augmentation et une révision à la hausse de son salaire. 

Sept mois plus tard, ses promesses et celles du club violet n'ont pas été tenues et, avec une probable restructuration qui aura lieu à Florence, cette clause et ces rumeurs rejetées reviendront en force. Et parmi les clubs en première ligne pour l'acheter, il y a toujours, comme le rapportent Matteo Moretto et Fabrizio Romano, le Milan.

  • LE MILAN EST LÀ : SOUS SURVEILLANCE SPÉCIALE

    Comme nous l'avons dit, l'intérêt du Milan AC pour ce joueur est déjà d'actualité. La raison principale est que les discussions pour le Milan AC partent principalement de Massimiliano Allegri. En janvier, alors que le Milan avait déjà conclu l'affaire Fullkrug et qu'il n'y avait plus de marge de manœuvre, Allegri a demandé au club rossonero de faire un effort pour Kean. À l'époque, les chiffres et la situation déficitaire de la Fiorentina au classement n'ont pas permis d'ouvrir ce dossier. 

    Cependant, le nom est resté sur la table des dirigeants rossoneri, le Milan continuant à suivre de très près la situation liée à l'avenir de l'attaquant formé dans le centre de formation de la Juventus. Kean est un profil qui plaît beaucoup au Milan et la situation sera évaluée pour l'été.

  • TROIS FACTEURS POUR CONVAINCRE MOISE

    Selon Romano et Moretto, plusieurs facteurs pourraient le rapprocher des Rossoneri. Tout d'abord, Kean est très ami avec Rafael Leao, avec lequel il partage une passion pour le rap et avec lequel il a également produit quelques chansons. Ensuite, il y a le rôle d'Allegri, qui a toujours considéré Kean comme un joueur de haut niveau, même dans les moments les plus sombres de son aventure à la Juventus. Enfin, Moise est enthousiaste à l'idée de rejoindre Milan (tout en poussant la Fiorentina), notamment grâce à la participation à la prochaine Ligue des champions, à laquelle il ne pourra évidemment pas participer à Florence (la chance européenne des Viola ne passe désormais que par la victoire en Ligue Europa Conférence).

  • LES CHIFFRES DE LA FIORENTINA

    Du côté de Kean, il ne devrait donc pas y avoir de problème. Cependant, si des négociations ont lieu, elles seront difficiles avec la Fiorentina. La clause libératoire de 62 millions d'euros est le montant à partir duquel le club violet souhaite négocier, indépendamment de sa validité en Italie ou de la validité de la période d'activité (les données ne sont pas officielles, mais celle figurant dans l'ancien contrat était valable du 1er au 15 juillet). Ce montant est aujourd'hui jugé trop élevé par le Milan, qui n'a aucune intention de se ruiner financièrement pour lui.

