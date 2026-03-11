Milan, Kean sous surveillance spéciale : trois facteurs pour le faire venir à Milan

Le nom de Moise Kean sera inévitablement au centre de l'attention lors du prochain mercato estival. Sauf surprise, et même si la Fiorentina parvient finalement à se maintenir en Serie A. Au cours de l'été 2025, l'attaquant italien a résisté à plusieurs propositions, convaincu de la qualité du projet violet, au point de signer un nouveau contrat expirant en 2029, avec une augmentation et une révision à la hausse de son salaire.

Sept mois plus tard, ses promesses et celles du club violet n'ont pas été tenues et, avec une probable restructuration qui aura lieu à Florence, cette clause et ces rumeurs rejetées reviendront en force. Et parmi les clubs en première ligne pour l'acheter, il y a toujours, comme le rapportent Matteo Moretto et Fabrizio Romano, le Milan.