Ardon Jashari, milieu de terrain de Milan, s’est exprimé après la victoire 4-2 obtenue par l’AC Milan en amical contre Manchester United. Voici ses propos, rapportés par Gazzetta.it : « Si je suis content de ma prestation ? Oui, je suis content aussi de la victoire et également de la performance de l’équipe. Je pense que nous sommes sur la bonne voie et que nous nous exprimons bien en tant que groupe. Mais je pense aussi que nous devons améliorer certains détails parce que la saison sera longue. Nous avons en tout cas fait un pas en avant vers la manière dont nous voulons jouer ».
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Milan, Jashari : « Modric et moi pouvons jouer l’un à côté de l’autre »
Le jeu d’Amorim
Le Suisse, né en 2002, poursuit : « Pour la première fois, on a vu le football que veut Amorim ? Oui, je pense qu’on l’a vu. Chaque jour passé ensemble, à l’entraînement comme en match, nous permet d’améliorer certaines choses et nous nous efforçons de le faire. Nous savons comment l’entraîneur veut jouer et, même si naturellement on ne peut pas le mettre en pratique exactement du jour au lendemain, nous faisons tout pour que cela arrive. Nous avons franchi un cap en ce qui concerne le style avec lequel nous voulons jouer, mais je pense que nous devons améliorer certains détails, avec et sans le ballon. Mais nous sommes sur la bonne voie. Maintenant, nous devons continuer ainsi et nous devons tous y croire ensemble, en tant qu’équipe ».
AVEC MODRIC
Et enfin, sur l’hypothèse de jouer avec Modric dans l’entrejeu de l’AC Milan : « C’est une décision qui appartient à l’entraîneur, mais je pense que, naturellement, jouer avec Luka, c’est fantastique. C’est l’un des meilleurs joueurs du monde et partager le terrain avec lui, c’est incroyable. Ensemble, nous avons joué 30 minutes contre l’Inter et je pense que c’est là que nous avons vu que nous pouvions aussi jouer l’un à côté de l’autre. Nous verrons ce que décidera l’entraîneur, mais je ne dis pas non à l’idée de jouer avec Luka. Bien au contraire... »
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