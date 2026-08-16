Milan, Jashari : « Modric et moi pouvons jouer l’un à côté de l’autre »

Le Suisse, né en 2002, poursuit : « Pour la première fois, on a vu le football que veut Amorim ? Oui, je pense qu’on l’a vu. Chaque jour passé ensemble, à l’entraînement comme en match, nous permet d’améliorer certaines choses et nous nous efforçons de le faire. Nous savons comment l’entraîneur veut jouer et, même si naturellement on ne peut pas le mettre en pratique exactement du jour au lendemain, nous faisons tout pour que cela arrive. Nous avons franchi un cap en ce qui concerne le style avec lequel nous voulons jouer, mais je pense que nous devons améliorer certains détails, avec et sans le ballon. Mais nous sommes sur la bonne voie. Maintenant, nous devons continuer ainsi et nous devons tous y croire ensemble, en tant qu’équipe ».