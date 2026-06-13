Le projet du Milan est toujours en cours de définition, avec un retard significatif par rapport aux annonces initiales de Cardinale, qui assurait que toutes les négociations seraient bouclées en une semaine. Il s’est pourtant écoulé 19 jours depuis le communiqué officiel annonçant les départs d’Allegri, Tare, Furlani et Moncada, et aucun poste n’a encore été pourvu.





Depuis hier soir, le casting rossonero compte un candidat de moins : Ralf Rangnick s’est retiré, lassé d’attendre un signe du club de la via Aldo Rossi. Les dirigeants milanais se tournent désormais vers un jeune dirigeant allemand, né en 1980 et actuellement directeur sportif de l’Eintracht Francfort : Markus Krösche.