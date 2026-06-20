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grafica cm gimenez milan febbraio 2026Getty Images

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Milan : Giménez est sur le marché. La MLS lui propose une offre exceptionnelle avec un salaire doublé pour « Bebote »

Milan AC
Mercato

Depuis son arrivée chez les Rossoneri, Giménez totalise 37 matchs, 7 buts et 6 passes décisives : un bilan trop léger aux yeux d’un Milan décidé à changer de cap.

L’arrivée de l’entraîneur portugais Rúben Amorim sur le banc du Diavolo ne garantit pas à Santiago Giménez une place pérenne au cœur de l’attaque milanaise. Le technicien lusitanien recherche un avant-centre aux profil et aux qualités distincts de ceux du Mexicain, et l’entourage rossonero exprime depuis quelque temps un scepticisme marqué à l’égard du jeune homme.


Cette défiance pourrait encore ébranler le moral de l’attaquant, qui, malgré son envie affichée de se racheter sous le maillot rossonero, risque de céder sous la pression et de continuer à produire des performances en deçà de son potentiel.

  • L’Orlando City s’appuie sur Gimenez.

    Les rumeurs mexicaines se précisent : Orlando City s’intéresse de près à Santiago Gimenez. Le club de Floride vise un duo d’attaque de rêve avec André-Pierre Gignac, attendu aux États-Unis après avoir conclu son aventure couronnée de succès avec les Tigres.

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  • Recrutement de premier plan

    Santiago Gimenez envisagerait sérieusement de rejoindre le Milan AC, estimant que le récent changement d’entraîneur lui offrirait un nouveaudépart. L’autre option serait de demeurer en Europe, au sein d’un des cinq grands championnats. Orlando City est-il donc écarté ? Le club américain serait prêt à lui offrir un salaire annuel d’environ 4,6 millions de dollars, augmenté de primes individuelles et collectives. Une proposition quasi double de ses émoluments actuels chez les Rossoneri. Selon des sources mexicaines, Orlando City serait même prêt à monter jusqu’à 30 millions d’euros pour obtenir le feu vert du club lombard.

  • LAZIO ET TOTTENHAM

    Pour l’instant, Gimenez se concentre exclusivement sur la Coupe du monde avec le Mexique, où il évolue comme remplaçant derrière Jimenez et Quinones. Son agent, Rafaela Pimenta, gère ses affaires de transfert. À ce stade, seule la Lazio a manifesté un intérêt concret, mais le club romain rencontre des difficultés opérationnelles sur le marché des transferts. Une autre piste mène à Tottenham, qui était sur le point de le recruter avant que le choix ne se porte sur Milan : tout dépend désormais de De Zerbi.