L’arrivée de l’entraîneur portugais Rúben Amorim sur le banc du Diavolo ne garantit pas à Santiago Giménez une place pérenne au cœur de l’attaque milanaise. Le technicien lusitanien recherche un avant-centre aux profil et aux qualités distincts de ceux du Mexicain, et l’entourage rossonero exprime depuis quelque temps un scepticisme marqué à l’égard du jeune homme.





Cette défiance pourrait encore ébranler le moral de l’attaquant, qui, malgré son envie affichée de se racheter sous le maillot rossonero, risque de céder sous la pression et de continuer à produire des performances en deçà de son potentiel.