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Gabriele Stragapede

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Milan, Gila sous les projecteurs : une cible pour la défense, toute la vérité sur le transfert avec la Lazio

Ce sera une soirée particulière pour le défenseur de la Lazio, qui est dans le collimateur des Rossoneri.

Le match Lazio-Milan ne sera pas un match comme les autres.

Pour l'équipe rossonera entraînée par Massimiliano Allegri en particulier, les enjeux sont désormais plus importants que prévu : la victoire de Naples sur Lecce a permis à l'équipe de Conte de se retrouver à un point des Milanais, et le match nul de l'Inter à domicile contre l'Atalanta a donné au club de la Via Aldo Rossi la possibilité de relancer virtuellement la course au titre et de se rapprocher à cinq points des Nerazzurri de Chivu.

Mais au-delà de cette opportunité pour les joueurs sur le terrain et le staff technique, le match à l'Olimpico sera une bonne occasion pour l'équipe chargée du mercato et la direction d'observer à nouveau de près Mario Gila, cible pour la défense du futur du Milan.

  • OBJECTIF GILA

    Ce n'est en effet un secret pour personne que le Milan souhaite renforcer son secteur défensif en vue de l'été. La meilleure défense de toute l'Europe parmi les cinq grands championnats ne peut compter, pour l'instant, que sur Pavlovic, De Winter et Tomori, compte tenu de l'absence de Gabbia suite à son opération chirurgicale pour soigner une hernie inguinale et du temps de jeu limité d'Oodogu (qui partira très probablement en prêt cet été).

    Même si le défenseur central italien avait été présent, une défense à trois évoluant à ce niveau a besoin de renforts capables de s'adapter au style de jeu et à la philosophie d'Allegri, tout en complétant par leurs caractéristiques un dispositif d'une fiabilité absolue.

    Mario Gila correspond à ce profil, tout en représentant une excellente opportunité sur le marché compte tenu de son contrat arrivant à échéance (et des négociations pour un éventuel renouvellement en suspens) le 30 juin 2027. Pour le président de la Lazio, Claudio Lotito, l'été prochain pourrait représenter la dernière occasion de vendre le joueur à un bon prix, avant de risquer de le perdre gratuitement.

    Et le Milan veut se montrer prêt.

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  • CE QUI EST FILTRÉ

    Mais que sait-on de cette affaire concernant les Rossoneri ?

    Comme l'a rapporté Matteo Moretto sur la chaîne YouTube en italien de Fabrizio Romano, Gila est et restera un joueur difficile à obtenir pour le Milan. Les relations entre les deux clubs – au-delà de la présence d'un ancien joueur comme Igli Tare au poste de directeur sportif du club de la Via Aldo Rossi – sont décrites comme n'étant pas optimales pour le moment.

    Gila – dont 50 % des gains éventuels perçus par la Lazio iront au Real Madrid, grâce à la clause de revente en faveur de ce dernier – est un joueur que les Milanais suivent de près, mais il faudra encore franchir plusieurs étapes avant de pouvoir parler d’une situation avancée ou plus concrète sur le plan des négociations.

    Le défenseur plaît également à plusieurs clubs italiens et étrangers, c'est donc un nom à prendre sérieusement en considération en vue du mercato estival. Le Milan veut être de la partie et ce soir pourrait être une bonne occasion de l'observer de près.

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