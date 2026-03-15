Milan, Gila sous les projecteurs : une cible pour la défense, toute la vérité sur le transfert avec la Lazio

Le match Lazio-Milan ne sera pas un match comme les autres.

Pour l'équipe rossonera entraînée par Massimiliano Allegri en particulier, les enjeux sont désormais plus importants que prévu : la victoire de Naples sur Lecce a permis à l'équipe de Conte de se retrouver à un point des Milanais, et le match nul de l'Inter à domicile contre l'Atalanta a donné au club de la Via Aldo Rossi la possibilité de relancer virtuellement la course au titre et de se rapprocher à cinq points des Nerazzurri de Chivu.

Mais au-delà de cette opportunité pour les joueurs sur le terrain et le staff technique, le match à l'Olimpico sera une bonne occasion pour l'équipe chargée du mercato et la direction d'observer à nouveau de près Mario Gila, cible pour la défense du futur du Milan.