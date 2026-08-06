Milan : Gila retourne à Milan pour se remettre de sa blessure ; Kostic avec lui par choix technique

Mario Gila retourne à Milan et ne suivra pas l’équipe à Jakarta. La Gazzetta dello Sport rapporte que le problème à la cuisse, contracté contre le Celtic le 25 juillet, n’est pas encore résorbé et qu’il ne serait donc pas entré en jeu samedi 8 contre le Celtic. La version en ligne de la rosea indique que le défenseur espagnol est attendu pour un retour à l’entraînement collectif la semaine prochaine : si c’était le cas, il serait alors resté absent plus de deux semaines, alors que Milan avait précédemment communiqué que les examens n’avaient révélé aucune lésion.