Mario Gila retourne à Milan et ne suivra pas l’équipe à Jakarta. La Gazzetta dello Sport rapporte que le problème à la cuisse, contracté contre le Celtic le 25 juillet, n’est pas encore résorbé et qu’il ne serait donc pas entré en jeu samedi 8 contre le Celtic. La version en ligne de la rosea indique que le défenseur espagnol est attendu pour un retour à l’entraînement collectif la semaine prochaine : si c’était le cas, il serait alors resté absent plus de deux semaines, alors que Milan avait précédemment communiqué que les examens n’avaient révélé aucune lésion.
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Milan : Gila retourne à Milan pour se remettre de sa blessure ; Kostic avec lui par choix technique
Kostic pour choix technique
Gila travaillera à Milanello, étant donné qu’à Jakarta - entre l’avant-match, la séance de veille de match et le voyage - cela n’aurait pas été l’idéal. Il poursuivra son programme de travail personnalisé jusqu’au retour de l’équipe de la tournée : à ce moment-là, le conditionnel restant toujours de rigueur, il devrait reprendre le travail avec le reste du groupe. Avec Gila, sont rentrés en Italie, par choix technique, Guarnier, Borsani, Kostić et Ossola.
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