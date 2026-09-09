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Emanuele Tramacere

Traduit par

Milan, Gila ne suffit pas : en janvier, retour sur Inacio

Milan AC
G. Inacio
R. Amorim
M. Gila
Sporting CP

Le défenseur central espagnol est indispensable, mais à lui seul, cela ne suffit pas.

Trois journées de championnat sont désormais passées et le constat qui s’est dégagé du côté de l’AC Milan, c’est que le travail de Ruben Amorim commence à se voir très nettement dans son onze de départ. Tout change cependant avec les entrées en jeu (ou les débuts) des alternatives dont il dispose, avec un secteur en particulier, la défense, qui change de niveau selon la présence ou non sur le terrain d’un seul joueur.


Il s’agit de Mario Gila, recrue importante sur le plan économique cet été et véritable élément déterminant jusqu’ici dans les équilibres de l’AC Milan. Mais, à lui seul, cela ne suffit pas et en janvier, il faudra inévitablement retourner sur le marché.


  • AVEC GILA ET SANS GILA

    Dès le début du mercato, l’ancien de la Lazio avait été identifié comme le renfort idéal pour augmenter la qualité de l’effectif, aussi bien dans le marquage que dans la relance balle au pied depuis l’arrière, et les données ont démontré à quel point ce recrutement avait été judicieux. Le problème, toutefois, c’est que Gila seul ne peut pas suffire et, en outre, la nécessaire gestion physique de son utilisation après les petits soucis ressentis cet été ont contraint Amorim à une rotation importante dans le temps de jeu. Et précisément lorsqu’il n’était pas sur le terrain, l’AC Milan a vu son rendement défensif baisser, avec les deux buts encaissés arrivés justement en son absence.

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  • En janvier, retour à la charge pour Inacio

    Et alors, avec Gabbia qui a reculé dans la hiérarchie, Tomori réintégré après avoir été poussé vers la sortie et Diawara encore à découvrir, en janvier, ce sera inévitablement le marché des transferts qui représentera la bouée de sauvetage pour Cardinale et ses hommes. Il faudra d’abord qu’un joueur parte (et Tomori redeviendra central dans cette optique), mais ensuite, rapporte la Gazzetta dello Sport, l’AC Milan repassera à l’attaque pour ce Goncalo Inacio longtemps rêvé durant l’été, mais resté bloqué au Sporting Lisbonne.



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