Milan, Gila ne suffit pas : en janvier, retour sur Inacio

Trois journées de championnat sont désormais passées et le constat qui s’est dégagé du côté de l’AC Milan, c’est que le travail de Ruben Amorim commence à se voir très nettement dans son onze de départ. Tout change cependant avec les entrées en jeu (ou les débuts) des alternatives dont il dispose, avec un secteur en particulier, la défense, qui change de niveau selon la présence ou non sur le terrain d’un seul joueur.





Il s’agit de Mario Gila, recrue importante sur le plan économique cet été et véritable élément déterminant jusqu’ici dans les équilibres de l’AC Milan. Mais, à lui seul, cela ne suffit pas et en janvier, il faudra inévitablement retourner sur le marché.



