Milan, fumée noire : Krosche et Hardung rejettent l'offre des Rossoneri

Depuis le départ de Krösche, la cote de Devin Özek, 31 ans, lui aussi allemand, est en nette hausse. En Allemagne, il s’est illustré avec le Bayer Leverkusen lors de la saison historique 2023-2024, au cours de laquelle les « Aspirines » ont remporté le championnat et la coupe, ne s’inclinant qu’en finale de la Ligue Europa face à l’Atalanta. La saison dernière, il occupait le poste de directeur sportif du Fenerbaçhe en Turquie, club avec lequel il a résilié son contrat fin mai après avoir remporté la Supercoupe de Turquie et terminé deuxième du championnat.