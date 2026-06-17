Selon les informations en temps réel de la chaîne allemande Sky, Markus Krosche aurait rejeté l’offre du Milan AC, cédant à la pression de son club, l’Eintracht Francfort. Selon des informations divulguées hier par le club, Krosche avait pourtant déjà été associé à certaines décisions, notamment sur le choix de l’entraîneur. Pour la troisième fois après le refus de Ralf Rangnick, le Milan doit donc repartir à la recherche d’un nouveau directeur technique.
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Milan, fumée noire : Krosche et Hardung rejettent l'offre des Rossoneri
Autres déchets
Après le refus de Ralf Rangnick, qui a donné lieu à un nouveau bras de fer qui a duré bien trop longtemps, Gerry Cardinale essuie un nouveau « non » retentissant. Cette fois, il semblait même que Krosche avait déjà validé la nomination de Ruben Amorim au poste d’entraîneur, hypothèse qu’il convient désormais de vérifier. À moins de deux semaines de l’ouverture du mercato estival, fixée au 29 juin, le club lombard se retrouve sans direction sportive ni équipe dirigeante, une incertitude qui désoriente plusieurs joueurs.
LES AUTRES SOLUTIONS
Depuis le départ de Krösche, la cote de Devin Özek, 31 ans, lui aussi allemand, est en nette hausse. En Allemagne, il s’est illustré avec le Bayer Leverkusen lors de la saison historique 2023-2024, au cours de laquelle les « Aspirines » ont remporté le championnat et la coupe, ne s’inclinant qu’en finale de la Ligue Europa face à l’Atalanta. La saison dernière, il occupait le poste de directeur sportif du Fenerbaçhe en Turquie, club avec lequel il a résilié son contrat fin mai après avoir remporté la Supercoupe de Turquie et terminé deuxième du championnat.