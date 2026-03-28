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Fullkrug grafica Milan
Emanuele Tramacere

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Milan : Fullkrug n'a pas convaincu ; son rachat est remis en question et la recherche d'un remplaçant a commencé

Niclas Füllkrug
AC Milan
West Ham
Mercato

L'avenir de l'attaque du Milan ne comptera pas le « panzer » allemand dans ses rangs.

Le mercato estival, même s'il s'annonce lentement, approche inexorablement et, au Milan, la prochaine session sera celle de la consolidation d'un effectif qui devra viser, d'une part, la course au Scudetto et, d'autre part, si tout se passe comme prévu, une magnifique campagne européenne en Ligue des champions.


D'ici la fin de la saison, de nombreuses décisions devront être prises, dont beaucoup concerneront certains joueurs qui se trouvent aujourd'hui à la croisée des chemins entre le maintien et le départ. Parmi eux figure notamment Nicklas Fullkrug qui, comme le rapporte Matteo Moretto, est aujourd'hui plus proche d'un départ que d'un maintien.


  • LA FORMULE AVEC WEST HAM

    Début janvier, alors que son attaque était en grande difficulté, le Milan AC avait réussi à arracher l'attaquant allemand à West Ham dans le cadre d'un prêt avec option d'achat. Une clause d'achat modique, de seulement 5 millions d'euros, malgré un contrat avec les Hammers expirant le 30 juin 2028.

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  • PLUTÔT NON QUE OUI

    Selon Matteo Moretto, malgré un montant tout à fait abordable, l'idée du club rossonero était dès le départ de considérer cette opération comme un simple prêt et, le cas échéant, d'exercer l'option d'achat en cas de performances exceptionnelles.


    Mais jusqu'à présent, Fullkrug n'a réussi ni à convaincre ni à se tailler une place importante dans l'équipe d'Allegri. En raison de la blessure au pied qui le handicape, son seul but en 14 matchs (pour seulement 429 minutes jouées) conduit les Rossoneri à confirmer leur idée initiale de ne pas exercer ce droit de rachat de 5 millions d'euros.

  • LA RECHERCHE D'UN REMPLAÇANT A COMMENCÉ

    Mais ce n'est pas tout, car le Milan a déjà chargé ses recruteurs et ses responsables du mercato de rechercher un avant-centre présentant des caractéristiques similaires à celles de l'Allemand. Cela confirme concrètement que l'aventure à Milanello de l'ancien joueur du Werder et de Dortmund est vouée à s'achever par un retour à Londres, qui pourrait toutefois n'être que de passage. En arrière-plan, surtout en cas de retour de Schalke 04 en Bundesliga, se profile un retour au pays en Allemagne.



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