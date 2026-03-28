Milan : Fullkrug n'a pas convaincu ; son rachat est remis en question et la recherche d'un remplaçant a commencé

Le mercato estival, même s'il s'annonce lentement, approche inexorablement et, au Milan, la prochaine session sera celle de la consolidation d'un effectif qui devra viser, d'une part, la course au Scudetto et, d'autre part, si tout se passe comme prévu, une magnifique campagne européenne en Ligue des champions.





D'ici la fin de la saison, de nombreuses décisions devront être prises, dont beaucoup concerneront certains joueurs qui se trouvent aujourd'hui à la croisée des chemins entre le maintien et le départ. Parmi eux figure notamment Nicklas Fullkrug qui, comme le rapporte Matteo Moretto, est aujourd'hui plus proche d'un départ que d'un maintien.



